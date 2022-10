Complexo Fora do Eixo recebe Tiee e MC Jacaré nesta sexta (7)

Confira a programação completa das casas do grupo Fora do Eixo

O Complexo Fora do Eixo recebe artistas nacionais neste fim de semana. Na sexta-feira (7), a casa recebe o funkeiro goiano MC Jacaré e a roda de samba do grupo Fala Comigo com o cantor carioca Tiee.

O grupo brasiliense Fala Comigo convida mais uma vez o pagodeiro Tiee, do Rio de Janeiro, para fazer mais uma roda de samba. O Leandro Brito vai estar gravando tudo para postar no YouTube! O pagode rola a partir das 14h. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla.

Mais tarde, o MC Jacaré sobe ao palco e leva ao público os hits “Vento Forte” e “Pequi de Goiás”, entre outros. Doze por Oito, Herbert Vaz, Larcost e Klap completam a festa.

Sábado e domingo, o Complexo segue com a programação de artistas locais. Além disso, o Fora do Eixo Lounge e o Bar Fora do Eixo, no Sudoeste, também oferecem atrações. Confira:

Complexo Fora do Eixo (SAAN)

Sexta (07/10): MC Jacaré, Doze por Oito, Hebert Vaz, Larcost, Klap

Sábado (08/10): Nossa Galera, Zé Felipe e Miguel, Pepe, DJ A, Thiago May

Domingo (09/10): Se Joga, Chama Nois, DJ Kacá

Fora do Eixo Lounge (SIG)

Sexta-feira (07/10): DJ Pepe, Zé Felipe e Miguel, Thiago May

Sábado (08/10): Nego Regis, Ed Bittencourt, Doze por Oito, DJ Rscky

Domingo (09/10): Mistura 61, Nossa Galera, Thiago May, DJ Rscky

Fora do Eixo Bar (Sudoeste)

