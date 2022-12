Complexo Fora do Eixo recebe MC Alef

Funkeiro dono dos hits “Vem pro morro do sapo” e “Ela passou olhou sorriu” se apresenta em Brasília nesta sexta (16)

O Complexo Fora do Eixo recebe, nesta sexta-feira (16), o funkeiro MC Alef. Revelação do funk brasileiro em 2022, o carioca é dono dos hits “Vem pro morro do sapo” e “Ela passou olhou sorriu”, entre outros.

Além de MC Alef, se apresentam no Complexo nesta sexta-feira os DJs Hugo Drop, Ana Ximenes, Pepe, Arthur Campos e Kacá.

No sábado (17), é noite de pagode com os grupos Mistura 61 e Doze por Oito, além dos DJs Caio Hot, Larbac e Thiago May. No domingo (18), tem a festa de lançamento da música nova do grupo Chama Nois. Crys e Nego Regis e os DJs Artur Campos, Sidharta e Kacá completam a festa.