Complexo Fora do Eixo promove festas de Natal e Réveillon

Eventos temáticos trazem programação diversificada

Para o público que deseja festejar e encerrar 2023 com muito alto astral, o Complexo Fora do Eixo, localizado no Saan, promete agitar as festividades de fim de ano com eventos para celebrar o Natal e o Réveillon.

No “After Christmas”, que acontece na madrugada do dia 24 para o dia 25 de dezembro, a casa promete diversas bandas e DJs renomados, incluindo Largo Tudo, DJ A, Caio Hot, Luk, Artur Campos, Matteo e Kacá. Entrada a partir de R$ 30 (1º lote – valor sujeito a alteração sem aviso prévio)

Já para a grande noite de Réveillon, no dia 31 de dezembro, o Complexo Fora do Eixo prepara a “Virada Fora do Eixo”, uma festa grandiosa. Os artistas que comandam a noite incluem os talentosos Benzadeus, Tá Na Medida, GG Pressão, Caio Hot, Pepe, Hugo Drop e Thiago May. A diversidade musical e a energia contagiante proporcionarão uma entrada triunfal no novo ano. Entrada a partir de R$ 80 (1º lote – valor sujeito a alteração sem aviso prévio)

Os ingressos para ambos os eventos estão disponíveis para venda no site Digital Ingressos.

SERVIÇO

Complexo Fora do Eixo

Endereço: Saan, Quadra 1

Ingressos antecipados no site: Digital Ingressos

Mais informações: @complexoforadoeixo