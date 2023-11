Complexo Fora do Eixo promove a festa BornToPlay

Evento temático, que acontece nesta sexta-feira (10/11), traz uma programação recheada de atividades especiais

O Complexo Fora do Eixo agita a capital federal na próxima sexta-feira (10) com a festa BornToPlay. O evento, que acontece a partir das 20h, tem uma temática diferenciada, com uma programação que oferece uma série de atividades inusitadas.

Os participantes poderão se aventurar, por exemplo, em uma épica “guerra de cotonete”, onde a destreza e o equilíbrio serão testados em uma batalha amistosa e cheia de risadas. Além disso, o “bier slide” proporciona uma experiência única, com deslizes divertidos em uma pista molhada.

Para os amantes do hip-hop e da cultura de rua, o evento traz ainda as famosas batalhas de rimas.

Na trilha sonora, o line-up conta com o grupo Mistura 61 (pagode) e os DJs Chicco, DJ A, Law, Kacá, Caio Hot e Pepê.

Os ingressos já estão disponíveis no site Digital Ingressos e custam a partir de R$ 20.

SERVIÇO

BornToPlay

Sexta, 10 de novembro

A partir das 20h

No Complexo Fora do Eixo – Saan, qd. 1

Ingressos a partir de R$ 20 no site Digital Ingressos