Complexo Cultural do Choro encerra programação de 2023 com teatro infantil

Fm de semana terá ainda, é claro, muito choro e samba

Para encerrar o ano de 2023 em clima de celebração, o Complexo Cultural do Choro apresenta uma programação que inclui teatro infantil com personagens natalinos, apresentações de choro e samba de alta qualidade. Os eventos ocorrem neste sábado e domingo, no Clube do Choro.

No sábado, às 10h, a animação fica por conta da Roda de Choro dos Alunos e Professores da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello. Além da boa música, o público é convidado para a tradicional Feijoada da Casa, que sempre garante uma combinação perfeita: samba e feijoada.

No domingo, o Piquenique Chorão, às 16h, a excêntrica Família Firula e seus convidados apresentam o espetáculo: “Firulas natalinas em Arrumação de Natal”. Em uma noite especial, seres mágicos do Natal precisarão deixar tudo pronto antes da chegada do Noel. Mas conhecendo essa turma maluca, brincadeiras excêntricas podem atrasar essa entrega. A única coisa que eles garantem é que muitas Firulas natalinas irão acontecer.

Em seguida, as famílias podem se dirigir para o espaço interno do Clube do Choro e curtirem o Regional Choro Livre, que convida os músicos Larissa Umaytá para abrilhantar ainda mais a roda com seu pandeiro, o gaitista Pablo Fagundes, já veterano da Casa, e o flautista Sergio Morais para uma democrática roda de choro em que todos são convidados a participar e mostrar o que sabem.

E para encerrar a programação de 2023, mas sem deixar o ritmo cair, o Domingo do Clube recebe o músico Dillo Daraujo com o show “Baile de Guitarrada”, que apresenta um panorama da guitarra amazônica e suas derivações. O público vai poder conhecer melhor um repertório que é comum nas danceterias e festas populares de um Brasil “caribenho”, pouco descoberto até os anos 1980. O guitarrista também passeia pelas lambadas instrumentais do repertório das cordas e dos tambores de Belém ao Marajó, clássicas como: Moliendo Cafe, além de Cumbias peruanas como Sonido Amazônico, a banda se apresenta em formato de quarteto. Na formação do grupo estão: Tulio Lima na bateria, na percussão Mariana e no baixo Paula Zimbres.

O Complexo Cultural do Choro é apresentado pelo Ministério da Cultura, Shell e Instituto Cultural de Educação Musical de Brasília (ICEM).

Serviço

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Dias 16 e 17 de dezembro (sábados e domingos)

No Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Acesso livre e gratuito

Mais informações: (61) 3226-3969