Complexo Cultural de Samambaia recebe evento que combina charme, hip-hop e flashback

É a primeira edição do projeto Cidade Diversidade, que ocorre neste domingo (28), a partir das 14h

A comunidade samambaiense terá a oportunidade de desfrutar de uma tarde repleta de música e dança, a partir das 14h. O evento é aberto ao público de todas as idades e faixas etárias. O projeto é coordenado pela produtora e professora de Dança Charme Tatiana Assem Haidar, que traz toda a sua experiência atuando com os movimentos charme e hip-hop, e adicionando o flashback, permitindo que o público vivencie momentos únicos de lazer ao som de grandes clássicos.

Os ritmos inconfundíveis de R&B Charme, Flashback e hip-hop, juntamente com uma proposta de dança inclusiva, será conduzida pelos DJs Kazuza, DJ Yanka, DJ Pedro França, Laurice, Mi Guedes e Tatiana Haidar, que garantem proporcionar uma atmosfera vibrante e fresca, característica desses gêneros musicais contagiantes.

Um dos objetivos primordiais do evento é fomentar os elementos da cultura urbana de periferia como fatores de união, contribuindo para a construção de uma identidade positiva repleta de significados culturais e sentimentos de pertencimento à comunidade. O projeto conta com o apoio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do DF, SECEC e GDF. O projeto Cidade Diversidade, Edição Lazer Samambaia, não apenas celebra a cultura e identidade negra, mas também permeia a dança, a moda e o estilo, resgatando o espírito festivo do Complexo Cultural Samambaia.

SERVIÇO:

Data: 28 de janeiro de 2024 (domingo)

Horário: A partir das 14h

Local: Complexo Cultural Samambaia – Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01- Samambaia Sul

Entrada franca