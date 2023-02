Começa venda de ingressos para festa Arca de Noé

A famosa festa carioca é Open Bar Premium e acontece dia 01 de abril, em Brasília

Começa nesta quarta-feira, dia 01/02 a venda de ingressos para a badalada festa carioca, Arca de Noé, na versão Arca Is This New Bloc, marcada para o dia 01 de abril, em Brasília. É para matar as saudades do carnaval e fechar o verão com chave de ouro. A festa nasceu em 2013, no Rio de Janeiro, se transformou em um grande sucesso e hoje percorre várias cidades do país com seu espetáculo multicolorido. O evento é open bar premium e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Ingresse.

O local da festa é surpresa e só será anunciado na semana do evento A certeza é que, como sempre acontece, o público vai vivenciar uma cenografia impactante, com muita cor, bandeiras, tinta neon, glitter, música boa e mais de 8 horas de open bar premium. Um verdadeiro parque de diversões para o brasiliense curtir uma aventura hipnotizante onde imperam a alegria e a empolgação, essência da Arca de Noé e motivo do seu sucesso.

Esta será a 5ª edição da festa na capital federal em uma parceria das produtoras Influ Produções, VBR Entretenimento, Anima, Medley e Païm. Desde a primeira, em 2013, no Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas, de vários estados do Brasil, marcaram presença no parque de diversões da Arca.

Serviço

Arca this is New Bloco BSB

Dia: 01/04

Local: a revelar

Ingressos: https://www.ingresse.com/arca-is-the-new-bloco-bsb