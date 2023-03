Com presença de Maria Gadu, Prêmio Jorge Lafond celebra personalidades LGBTQIA+

Homenagens contemplam também grupos e entidades e é realizada na Câmara Legislativa do DF no próximo dia 29

O Distrito Drag apresenta no próximo dia 29 (quarta-feira) o Prêmio Jorge Lafond de Arte e Cultura, que homenageia personalidades e aliados da comunidade no Distrito Federal. A cerimônia é realizada às 19 horas, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), com entrada gratuita. Para a terceira edição do prêmio, o coletivo recebe a cantora Maria Gadu. Além dela, entre os homenageados de projeção nacional, estão a deputada federal Erika Hilton e o influenciador da inclusão Ivan Baron. A cerimônia tem performances da DJ Ella Nasser e da cantora Ane Êoketu.

Com categorias que prestam homenagens em campos das artes, política e cultura, o prêmio é uma iniciativa que promove o reconhecimento a pessoas e organizações da sociedade civil que se destacam pela qualidade e relevância por ações voltadas à comunidade LGBTQIA+ no Distrito Federal e em âmbito nacional. A iniciativa é pensada para “construir uma imagem positiva de pessoas LGBTQIA+ na sociedade, além de ser uma justa homenagem a tudo o que Jorge Lafond representa na nossa comunidade”, afirma Ruth Venceremos, drag queen e diretora do Distrito Drag. Como reforço à imagem de Lafond, a premiação é realizada neste ano na data de nascimento do artista, morto em 2003.

Para a definição das pessoas homegeadas, o coletivo leva em consideração aspectos como relevância e histórico de atuação na defesa da cultura LGBTQIA+ e dos direitos humanos. Cada nome é definido após a avaliação de uma lista tríplice de nomes para cada categoria. “Nosso olhar é sempre voltado para a diversidade de diferentes corpos que merecem reconhecimento. São corpos negros, com deficiência, trans, travestis, além de pessoas aliadas da nossa comunidade”, detalha Ruth.

Com a realização da premiação na sede do Legislativo local, o Distrito Drag, como um coletivo que promove a luta por uma sociedade mais justa, escolheu o local pela importância de tornar cada vez mais comum a presença de pessoas LGBTQIA+ em todos os espaços. “Ocuparmos um lugar como a CLDF tem como pano de fundo a luta pela concepção de leis e políticas públicas para a nossa comunidade”, arremata Ruth.

Conheça as categorias e personalidades homenageadas:

Arte Transformista – Carrie Myers

Cultura Ballroom – Paris Suwika-Onijá

Narrativas Dissidentes – Maria Léo Araruna

Cinema e Audiovisual – Bruno Victor

Artes Visuais – Christus Nóbrega

Comunicação – Ivan Baron

Orgulho – Andrey Lemos

História e Memória – Eloi Iglesias

Militância LGBTQIA+ – Melissa Navarro

Moda e Beleza – Romildo Nascimento

Música – Maria Gadú

Parlamentar aliado – Gabriel Magno (PT-DF)

Parlamentar LGBTI+ – Erika Hilton (PSOL-SP)

Produção Cultural – Lili Santana

Iniciativa Cultural – Vale Lounge Bar

Tá passada? Quem vê close não vê corre – Pocs Crew

Políticas Públicas – Secretaria de Desenvolvimento Social do DF e Instituto Ipês (Repúblicas LGBTs)

Drag queen Revelação – Pérola Negra

SERVIÇO

Entrega do Prêmio Jorge Lafond

29 de março, às 19h

No Auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) – Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Zona Cívico-Administrativa

Entrada gratuita