Com open bar de whisky, espetáculo ‘Vinícius’ está de volta ao Teatro Mapati

Montagem sobre a vida e a obra de Vinicius de Moraes fica em cartaz dias 23 e 24 de setembro

A Cia. Infiltrados Teatro de Ocupação fica em cartaz nesta sexta e sábado, dias 23 e 24, sempre às 19h, com a temporada de setembro da montagem de “Vinicius”. O espetáculo conta a história da vida e da obra de Vinicius de Moraes, suas amizades, seus amores e parcerias de música e de palco. Em cartaz há sete anos, a peça está de volta ao Teatro Mapati, onde é tradicionalmente apresentada. As temporadas recentes foram apresentadas no Ateliê Eco Arte, como parte das pesquisas de encenação do grupo. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

“Vinicius” é uma peça de teatro que já faz parte do circuito cultural de Brasília. A montagem promove um ambiente integrativo e interativo, o que proporciona à plateia uma experiência imersiva, como se fizesse parte de uma festa na casa de Vinicius de Moraes. “A ideia é que cada pessoa se sinta à vontade e se envolva na atmosfera informal, típica dos encontros que o artista promovia”, explica o diretor Abaetê Queiroz. A peça tem co-direção de Juliana Drummond. A dupla se integra ao elenco que conta com Amanda Coelho, Bárbara Gontijo, Cris Mendes, Edu Moraes, Luciana Lobato e Marcellus Inácio, além dos músicos Diogo Cerrado e Wander Britto.

O uísque oferecido à plateia é uma marca registrada do espetáculo, assim como a música. Todas as canções da produção são apresentadas ao vivo. Em cena estão as histórias sobre o Poetinha e as que ele mesmo contava. O repertório musical tem composições memoráveis como “Pra Que Chorar”, “Chega de Saudade”, “Água de Beber”, “A Tonga da Mironga do Kabuletê”, e claro, “Garota de Ipanema”, entre outras. O clima imersivo do espetáculo tem limite para 40 pessoas por sessão.

Serviço

Espetáculo “Vinicius”

Dias 23 e 24 de setembro (sexta e sábado), às 19h

No Teatro Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Casa 13 – Asa Norte, Brasília-DF)

Ingressos: R$ 100, à venda em bit.ly/Vinicius-Setembro22

Classificação etária: 18 anos

Duração: 90 minutos

Informações: (61) 99606-5615