Com Gaby Amarantos e Karol Conká, festival Criolina chega à Torre de TV

Com um total de 14 artistas na programação, evento celebra os 18 anos de trajetória do coletivo Criolina, iniciativa de DJs que já desdobrou-se em cervejaria, casa de espetáculos, programa de rádio e web TV, muitas festas e, claro, no festival

Com 18 anos de trajetória e tradição reconhecidas na cena musical e cultural brasiliense, o projeto Criolina anuncia a realização da 4ª edição de seu festival. O evento está marcado para acontecer no dia 26 de agosto, a partir das 20h, prometendo um encontro memorável entre diferentes estilos musicais à brasileira no pátio da Torre de TV de Brasília. Ingressos já estão à venda pelo site Furando Fila aos preços de R$ 40 (inteira, primeiro lote) e R$ 50 (inteira, segundo lote).

Ao longo de sua jornada, o selo Criolina dedica-se incansavelmente à música brasileira e à world music. O Festival Criolina representa o ponto alto dessa trajetória e tem o objetivo de apresentar ao público brasiliense artistas que são grandes destaques nacionais, tanto por suas músicas quanto por suas performances e relevância na mídia. O evento se destaca por proporcionar entretenimento de qualidade e renovar o público do mercado de entretenimento, reunindo gerações em torno da boa música e fortalecendo através dela uma identidade tipicamente candanga.

Com um elenco de 14 artistas de destaque, o Festival Criolina espera receber um público de 4 mil pessoas, agitando a noite do Centro das 20h de sábado até às 4h da manhã do domingo. A grande novidade desta edição é a mudança de endereço para um dos espaços públicos mais icônicos da cidade, a Torre de TV de Brasília, evidenciando um cenário que reforça a proposta de ocupação de locais emblemáticos da cidade.

No palco principal, um dos destaques é a poderosa voz da verdadeira diva da música pop brasileira, Gaby Amarantos. Cantora, dançarina, ex-apresentadora do canal GNT e atriz, Gaby se apresenta ao lado do talentoso DJ e beatmaker Zek Pikoteiro, responsável por retornar com a cantora às sonoridades originárias e modernas da Amazônia. Juntos, eles trazem um som renovado que remete às festas de aparelhagem do Pará, criando um espetáculo contagiante, repleto de energia e autenticidade.

Também marca presença a cantora e rapper Karol Conká, que conquistou o país com uma admirável reconstrução de sua carreira após participação no programa televisivo Big Brother Brasil. Ela se unirá ao renomado beatmaker RDD, responsável pelo swing do grupo baiano Àttooxxá. Juntos prometem um show vibrante e cheio de personalidade, marca registrada de ambos.

A diva do soul e prata da casa Ellen Oléria receberá nas bases luxuosas do DJ UMiranda, maior representante do afrobeat no DF, um acompanhamento para esta apresentação inédita. A colaboração aproxima os sucessos da cantora da música de pista, num encontro entre uma das mais importantes vozes da cidade, e um dos mais renomados DJs de suas pistas de dança.

Outra atração imperdível é a talentosa Letícia Fialho, que também apresenta show inédito, apresentando versões de suas faixas autorais, remixadas pelo produtor, cabeça e voz do Bloco das Divinas Tetas, Aloizio LOWS. O Festival Criolina também conta com a presença da dupla Deekapz, considerada grande destaque da música eletrônica brasileira, tendo sido estes DJs reverenciados pelas lendas das pistas globais, Skrillex e Diplo.

Em um segundo ambiente, o festival programa um encontro de DJs de diferentes Estados, em uma animada pista de dança que mistura brasilidades, latinidades e afrobeat, completando a experiência única do Festival Criolina. Um dos destaques desta pista é a jovem DJ carioca Jacquelone, que chega pela primeira vez a Brasília após consagrar-se campeã do Hoer Berlin Mix Challenge, na Alemanha. Também se apresentam Luisa Nascim, vocalista da banda potiguarLuisa e Os Alquimistas, em DJ set inédito em Brasília, e os DJs do DF Cabra Guaraná, Ops Live, Pequi, DJ La Ursa, Pezão e Barata.

O Festival Criolina é realizado pelo Sistema Criolina com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e patrocínio do Banco de Brasília – BRB. Com 18 anos de história, o projeto Criolina é um selo musical presente na memória afetiva do brasiliense. Marcado pela diversidade de estilos, seus eventos reúnem as cenas urbanas e de raiz de forma sofisticada, sendo expoentes da cultura local, regional e nacional. As edições anteriores do Festival aconteceram em 2015, 2017 e 2022, programando Rachel Reis, Francisco El Hombre, Siba e outros nomes de peso da música brasileira. Para mais informações e ficar por dentro de todos os eventos da Criolina, basta seguir a página do Festival no Instagram @sistemacriolina.

SERVIÇO: 4ª edição do Festival Criolina

Atrações: Gaby Amarantos e Zek Pikoteiro, Karol Conká e RDD, Ellen Oléria e DJ Miranda, Letícia Fialho e Aloizio LOWS, DJs Jacquelone, Luisa Nascim, Cabra Guaraná, Ops Live, Pequi, DJ La Ursa, Pezão e Barata

Data: 26 de agosto de 2023

Horário: 20h às 4h

Local: Pátio da Torre de TV de Brasília

Ingressos: R$40 (inteira, 1o lote) R$50 (inteira, 2o lote) à venda no site Furando Fila.

Link de ingressos: furandoafila.com.br/comprar/4104/FESTIVAL_CRIOLINA

Mais informações: @sistemacriolina