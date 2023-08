Com Ferrugem e Murilo Huff, Léo Santana traz o Baile da Santinha de volta a Brasília

Os ingressos começam a ser vendidos ao meio-dia de hoje (17), com preços a partir de R$ 80

O Baile da Santinha já tem data para voltar a Brasília! O comandante da festa, Léo Santana, pediu os reforços do pagodeiro Ferrugem e do sertanejo Murilo Huff para esta edição, que está marcada para o dia 2 de dezembro, em local ainda não definido.

O evento promete ter mais de oito horas de duração. “Vamos iniciar as comemorações de final de ano em Brasília, será incrível. Estamos preparando um show com mais de três horas de apresentação do Léo Santana”, adianta Pissu, responsável pelo evento na capital.

Os ingressos começam a ser vendidos ao meio-dia de hoje (17), com preços a partir de R$ 80, na Bilheteria Digital.

Serviço

Baile da Santinha – Brasília

Quando: 2 de dezembro, sábado

Local: surpresa

Ingressos à venda na Bilheteria Digital

Para mais informações: @bailedasantinha