Com entrada gratuita, BEBA! recebe shows de bandas de rock neste fim de semana

Evento acontece nos dias 30 e 31 de julho no Boulevard Shopping

Aterrissando pela primeira vez no Boulevard Shopping, a maior feira de cervejas artesanais de Brasília, o BEBA!, recebe nos dias 30 e 31 de julho diversas atrações locais. Com entrada gratuita e muito rock ‘n’ roll na veia, o festival conta com uma programação musical eletrizante, com cerca de 10 bandas da cidade em apresentações para animar o público da cidade. O evento acontece no estacionamento externo do centro comercial, na Asa Norte, das 11h às 22h. A entrada é gratuita.

Os shows acontecem nos dois dias de evento. No sábado (30), Sonoise, Bullets, Trio Magnata e The Memories sobem ao palco com um repertório autoral e clássicos da música. Já no domingo (31) é a vez de Os Forasteiros, Trih, Veda, Mr. Row e Caosofonicos incendiarem o lugar com hits que marcaram gerações. “É uma marca do BEBA receber artistas da cidade. Temos essa parceria com as bandas de Brasília, que já é conhecida por revelar novos talentos, por isso buscamos fomentar ainda mais o cenário musical da capital”, explica o organizador Guilherme Sette.

Programação completa:

30 de julho – Sábado

13:00 – Sonoise (Rock)

15:30 – Bullets (Creed)

17:00 – Trio Magnata (Rock)

19:30 – The Memories (Classic Rock)

31 de julho – Domingo

13:00 – Os Forasteiros

15:00 – Trih

16:00 – Veda (Classic Rock)

18:00 – Mr. Row

20:00 – Caosofonicos

A cada edição, o BEBA! aumenta sua oferta de rótulos disponíveis para o público saborear. Ao todo, serão mais de 15 cervejarias locais que irão oferecer mais de 140 torneiras de chopes estupidamente gelados. “Essa é uma das maiores edições da história do evento. O público pedia na região da Asa Norte, então o Boulevard Shopping é o lugar ideal para a realização da feira”, comenta o organizador Guilherme Sette.

Para acompanhar, o BEBA! conta ainda com pratos variados, ideais para harmonizar com a bebida. Casas como Don Vitorio BBQ, FatPig, Uesley Gourmet e Texanos BBQ serão responsáveis pelos quitutes, desde churrasco, carne de jacaré na brasa, até hambúrgueres saborosos.

BEBA!

Local: Estacionamento externo do Boulevard Shopping

Data: 30 e 31 de julho

Horário: 11h às 22h

Entrada gratuita