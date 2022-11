Colônia de férias une artes, cultura e lazer em Brasília

Série de atividades oferecidas pelo Teatro Mapati busca ampliar horizontes das crianças

Para quem já está de olho em atividades para as crianças após o período escolar, o Teatro Mapati está com inscrições abertas para a sua colônia de férias. Realizada há 31 anos, a atração se baseia em artes, cultura e lazer para contribuir com o desenvolvimento de habilidades e com a ampliação de horizonte. Com pacotes semanais e diários, para crianças de 4 a 10 anos, a colônia de férias Mapati fica disponível do próximo dia 5 de dezembro até 3 de fevereiro de 2023. As inscrições podem ser feitas pelo site coloniamapati.com.br, com valores de R$ 225 (por uma diária) a R$ 990 (por uma semana inteira, em período integral, de segunda a sexta).

Pensada para valorizar e respeitar as individualidades, a atração tem o diferencial de possuir um caráter formativo para a vida. “Nossas atividades não são impostas. As crianças podem escolher se querem participar mais da atividade teatral, da jardinagem, da culinária, da música, das artes visuais ou do artesanato”, explica a diretora da colônia de férias, Tereza Padilha.

Dentro da programação, são oferecidas atividades como brincadeiras típicas como pular corda, queimada, leitura, culinária, jardinagem e confecção de objetos em argila. Com a vocação de despertar múltiplos conhecimentos e habilidades culturais, a colônia realiza oficinas de atuação, teatro de bonecos, teatro de sombras, musicalidade e artesanato. Tudo isso é desenvolvido em ambiente seguro, com monitores capacitados e dedicados. A lotação é limitada a 20 crianças por dia.

Uma das atividades que mais empolga as crianças na colônia de férias Mapati é a oficina de teatro. Nela, é possível entender e participar da montagem de uma peça, criação de figurino, cenários e trilha sonora.

Mais do que atividades recreativas e culturais, a colônia tem um caráter de desenvolvimento humano e social, de acordo com Tereza: “promovemos muitos diálogos sobre convívio social, alimentação saudável, além de desenvolvermos a criatividade de cada criança individualmente, no tempo de cada uma delas”, detalha a diretora da atração.

Descanso das telas

A concepção da colônia é pensada para que as crianças se despertem para a diversão sem a dependência de celulares e outros aparelhos eletrônicos, valorizando as relações humanas e o lado afetivo. “Não somos contra o uso do celular, mas propomos às crianças a possibilidade de desenvolver atividades que não dependem de uma tela”, finaliza Tereza.

Pacotes

Os pacotes oferecidos podem ser semanais ou diários. Os semanais (de segunda a sexta), com lanches inclusos, saem a R$ 690 (matutino) e R$ 780 (vespertino). Já o integral tem inscrições no valor de R$ 990 por semana e inclui lanche da manhã, almoço e lanche da tarde. Há também a opção de diárias de meio período, por R$ 225 e integral a R$ 275 por dia, com lanches inclusos.

SERVIÇO

Colônia de Férias Mapati

De 5 de dezembro de 2022 a 3 de fevereiro de 2023

No Espaço Cultural Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Asa Norte)

Para crianças de 4 a 10 anos

Pacotes semanais com atividades de segunda a sexta-feira

Pacote semanal matutino: R$ 690 (com lanche incluso)

Pacote semanal vespertino: R$ 780 (com lanche incluso)

Pacote semanal em período integral: R$ 990 (com todas as refeições inclusas)

Diárias avulsas (matutina ou vespertina): R$ 225 (com lanche incluso)

Diárias avulsas (período integral): R$ 275 (com refeições inclusas)

Inscrições: coloniamapati.com.br

Informações: (61) 3347-3920 – Whatsapp e (61) 9 9119-2882 – Whatsapp