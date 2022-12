Coletivo Instrumento de Ver estreia espetáculo circense em Brasília

As apresentações de “23 fragmentos desses últimos dias” acontecem em dezembro, no Espaço Cultural Renato Russo

Diretamente do outro lado do oceano, o espetáculo circense “23 fragmentos desses últimos dias” desembarca no Teatro Galpão Hugo Rodas, em Brasília, para duas únicas apresentações: 15 e 16 de dezembro. A produção franco-brasileira nasceu, em 2019, da colaboração entre o coletivo brasiliense Instrumento de Ver e a companhia francesa Le Troisième Cirque. Em 2022, após uma temporada de criação e circulação europeia que contou com 26 apresentações em cidades da França, Suíça e Bélgica, o espetáculo que também esteve no Festival de Circo do Brasil, em Recife, volta à capital para grande estreia.

Para conferir esse belíssimo manejo de objetos não descartáveis, os candangos já podem garantir o ingresso, com desconto na compra antecipada, pela página do Sympla. A realização da produção conta com o apoio do Instituto Francês, da Ville de Paris, da Embaixada da França no Brasil e do Le Troisième Cirque.

Responsável pela circografia da obra, a francesa Maroussia Diaz-Verbèke propõe a dinâmica do espetáculo, desenhado na sua pesquisa original sobre a escritura do circo. No picadeiro estão as artistas Beatrice Martins, Julia Henning e Maíra Moraes, integrantes do Coletivo Instrumento de Ver, e convidados especiais, um trio brasileiro bem variado: o dançarino carioca André Oliveira, o frevista e contorcionista pernambucano Lucas Maciel e Marco Motta, circense baiano radicado na Espanha.

Em cena, os seis artistas trazem à luz questionamentos sobre o atual momento de destruição. Cercando-se de objetos tão frágeis como nós, convidam o público a procurar o botão do futuro e a encontrar o heroísmo em comemorar o crescente número de problemas, precursores de tantas soluções. “Ser otimista por teimosia, pois a mágica será a esperança”, diz a sinopse.

Por meio de performances e técnicas impressionantes como o equilibrismo, o faquirismo, o contorcionismo e a acrobacia e de danças de rua, como os brasileiríssimos passinho carioca e frevo, um novo mundo é criado, peça por peça, fragmento por fragmento.

Sobre o Coletivo Instrumento de Ver

O Coletivo Instrumento de Ver completou 20 anos em 2022, movimentando a cena artística brasiliense com muita originalidade e energia, alçando voos em terras além-mar e levando Brasília para a Europa em grande estilo. Movimentado por Beatrice Martins, Julia Henning e Maíra Moraes, costumam se apresentar como acrobatas, técnicas, produtoras, realizadoras, criadoras, vendedoras de pipoca e circenses.

Tendo o processo de criação como fonte de inspiração, como caminho e como fim, o Coletivo apresenta ao público suas pesquisas originais nos mais variados formatos: espetáculos, textos, filmes, performances efêmeras, fotografias, dentre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

“23 fragmentos desses últimos dias”

Datas: 15 e 16 de dezembro

Horário: 20h

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas, Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul, Brasília

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos: a partir de R$15 a meia-entrada, no Sympla (1º lote)

Realização: Coletivo Instrumento de Ver em parceira com Le Troisième Cirque