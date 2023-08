Clube do Choro recebe música e dança urbana neste fim de semana

No sábado (12), a tradicional Roda de Choro está aberta para receber músicos da cidade

O Complexo Cultural do Choro recebe, nos dias 12 e 13 de agosto, apresentações musicais e de dança urbana.

No sábado (12), a tradicional Roda de Choro dos alunos e professores da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello está aberta para receber músicos da cidade. A apresentação começa a partir das 10h, seguida da tradicional Feijoada da Casa.

No domingo (13), às 14h, o Coletivo Andanças DF promove o projeto Conexão Charme.BR, com uma programação diversificada que inclui DJs, música, dança, pintura, grafite, moda, tranças e uma feira criativa com exposição de arte e artesanato.

Às 16h, a programação do Piquenique Chorão recebe a Excêntrica Família Firula, que é uma família de artistas habilidosos que se dedica à arte de alegrar o público com afeto, responsabilidade e cuidado entre as pessoas. Em seguida, o Regional Choro Livre terá no palco o gaitista Pablo Fagundes, a percussionista Larissa Umaytá e o flautista Sérgio Morais.

Para fechar a programação, o Clube do Charme apresentará o Baile Charme, unindo a música e as pessoas para dançar os passinhos que arrasam nos grandes bailes da Black Music no Brasil. Crianças, adultos, todos poderão participar, atentos aos passos preciosos, e se divertir até às 21h.

Serviço

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Dias: 12 e 13 de agosto (sábado e domingo)

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Acesso livre e gratuito no domingo e na Roda de Choro

Mais informações: @clubedochoro/ @ (61) 3226-3969