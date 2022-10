Clube.co oferece programação para crianças neste sábado (8)

O dia será repleto de alegria e oferece oficinas de pintura de rosto, balão mania, brinquedos infláveis e show musical

O Clube.Co, complexo atividade física e bem-estar destinado à família, antecipa a sua comemoração do Dia das Crianças e realiza uma grande festa neste sábado, 8 de outubro. Na ocasião, também será comemorado o aniversário de 1 ano do Clubinho Kids, programa em contraturno escolar destinado a crianças, da Clube.Co.

O dia será repleto de alegria e oferece oficinas de pintura de rosto, balão mania, brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca e picolé, além de show musical. O evento será gratuito para alunos do Clubinho e custará R$ 25 (antecipado) e R$ 40 (na hora) para alunos de fora.

O que é o Clubinho Kids?

O Clubinho Kids consiste em um programa infantil da Clube.Co, que oferta manhãs ou tardes de esporte, acompanhamento escolar e diversão para as crianças, de 3 a 12 anos, no contraturno escolar.

A metodologia é baseada na educação positiva consciente e montessoriana. São quatro horas diárias, que podem ser contratadas cinco, três ou duas vezes na semana. Entre as modalidades disponíveis, estão: natação, beach tênis, dance kids, judô, vôlei, capoeira, Fun time, acompanhamento escolar, iniciação esportiva, funcional kids, inglês, motricidade e oficinas.

Clube.Co – Atividade física

Com 9 mil metros quadrados, a Clube.Co dispõe de um complexo de atividade física que oferece mais de 10 modalidades esportivas. Entre elas, destacam-se as aulas de crossfit, futevôlei, beach tênis, vôlei de praia, ginástica, muay thai, yoga, zumbahia dance, cycling indoor e musculação. Os interessados em conhecer o espaço poderão retirar um freepass de sete dias no site institucional da academia.

Serviço

Dia das Crianças no Clube.co – Bem estar, Coworking e lazer

Investimento: R$ 25 – pagamento antecipado e R$ 40 – pagamento no dia | Alunos Clubinho não pagam

Endereço: SCES, Trecho 3, Setor de Clubes Sul, Lote 3, Conjunto 5

Telefone: (61) 99831-5269