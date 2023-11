Cineclube Mapati apresenta filme sobre mulheres sindicalistas

Sessão seguida de debate é nesta quinta (23) e tem entrada gratuita

O Cineclube Mapati apresenta nesta quinta (23 de novembro) o documentário “A Voz é Delas: histórias não contadas das mulheres sindicalistas”, da diretora Thaissa Magalhães. A sessão, seguida de debate com a participação da diretora, começa às 19h, no Teatro Mapati. A entrada é gratuita, com retirada pelo Sympla.

O filme relata histórias e mostra depoimentos de mais de 30 mulheres sindicalistas. Nesta construção, a diretora aponta desafios, conquistas e a luta constante contra o machismo vivida por elas dentro do movimento sindical.

Em 80 minutos, a diretora explora questões como retaliações, rede de apoio feminina, ocupação de espaço e violência. O documentário tem a produção realizada pela Secretaria de Mulheres Trabalhadoras da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal (CUT-DF).

Serviço

Cineclube Mapati – exibição e debate do filme “A Voz é Delas: histórias não contadas das mulheres sindicalistas”

Quinta-feira, 23 de novembro

A partir das 19h

No Teatro Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Asa Norte)

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla

Classificação indicativa livre

Mais informações: (61) 3347-3920