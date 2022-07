Charlie Brown Jr. desembarca em Brasília com turnê de comemoração aos 30 anos da banda

Dois integrantes da CBJr, Marcão Britto e Thiago Castanho, decidiram se unir para realizar uma série de shows

A união de dois fundadores do Charlie Brown Jr. deu origem ao mais novo projeto da banda: vem aí a turnê “CBJR | MARCÃO BRITTO & THIAGO CASTANHO – Charlie Brown JR 30 Anos”.

A turnê comemora dois momentos especiais da carreira da banda: 30 anos de história e os 25 anos do primeiro lançamento, o álbum “Transpiração Contínua e Prolongada”. Em Brasília, o evento acontece dia 19 de agosto, na Asbac. Os ingressos podem ser garantidos pelo site UAIVOU.

Para completar o show, promovido pela UNNU Entretenimento e New Club Produções e Eventos, a banda irá contar com a participação dos músicos que fizeram parte da trajetória da CBJR como o baixista Heitor Gomes, além de Bruno Graveto e Pinguim Ruas na bateria. Fechando o time, os vocais ficam por conta de Egypcio (Tihuana).

“Será uma verdadeira viagem ao tempo, onde os fãs lá do começo dessa história e os novos, terão a oportunidade de curtir ao vivo as músicas que se tornaram trilha sonora de muitos momentos em suas vidas”, comenta Marcão Britto, guitarrista e fundador do grupo.

O álbum Transpiração Contínua e Prolongada levou a Charlie Brown Jr. criado em Santos, em 1992, do underground ao topo do cenário musical em 1997, tornando o grupo um dos maiores do país. “São 30 anos do início de um sonho, e 2022 é um ano muito importante para nós. Nosso projeto tem como objetivo celebrar nossa história, o rock, a amizade e nossos fãs, que mantêm vivo esse legado até hoje. É um agradecimento em forma de música e com a energia que sempre foi compartilhada com nosso público.”

Serviço:

“CBJR | MARCÃO BRITTO & THIAGO CASTANHO – Charlie Brown JR 30 Anos”

Data: 19 de agosto

Horário: 19h

Local: Asbac Brasília

Conjunto 31 – Via L4 Sul, SCES Trecho 2, Brasília, CEP:70200-002

Ingressos: a partir de R$ 60 no site UAIVOU Bilheteria Digital

Mais informações: @brasiliatourcbjr