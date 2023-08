Ceub promove palestra com o advogado Max Kolbe sobre empreendedorismo jurídico

O advogado possui ampla experiência na área jurídica e também é conhecido como especialista em concursos públicos

O CEUB, por meio do Diretório Central dos Estudantes, gestão MOVA-SE, está promovendo o I Simpósio de Direito: Os Caminhos na Advocacia. O evento, que será realizado nesta quarta-feira (09) contará com a presença do renomado advogado Max Kolbe, trazendo sua expertise para abordar o tema “Empreendedorismo jurídico e advocacia: início da carreira”.

O simpósio é uma oportunidade única para estudantes e profissionais do Direito adquirirem conhecimentos valiosos e se aprofundarem em diversos aspectos relevantes para o desenvolvimento da carreira jurídica. Dentre os tópicos que serão discutidos, destacam-se o início de carreira, empreendedorismo, oratória e boa comunicação, novos paradigmas na advocacia, construção de marca no meio jurídico, LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), metodologia científica aplicada ao Direito e o direito à saúde.

O evento terá início às 19h com a palestra de Max Kolbe, que possui ampla experiência na área jurídica e é conhecido não apenas por sua atuação como advogado, mas também como especialista em concursos públicos. Ele compartilhará insights valiosos sobre o empreendedorismo no campo jurídico, orientações para o início da carreira e perspectivas para um futuro promissor no ramo.

“O I Simpósio de Direito: Os Caminhos na Advocacia é uma oportunidade única para os estudantes e profissionais do Direito expandirem seus horizontes e adquirirem conhecimentos essenciais para trilhar uma carreira de sucesso. A advocacia está em constante evolução, e é fundamental estar preparado para enfrentar os desafios e as oportunidades que surgem no mercado. O evento abordará temas cruciais para o desenvolvimento profissional, e tenho certeza de que será uma experiência enriquecedora para todos os participantes”, reforça o especialista.

Além da oportunidade de adquirir conhecimento e networking, cada palestra do simpósio valerá 2 horas complementares, contribuindo para o enriquecimento do currículo dos participantes.

O I Simpósio de Direito: Os Caminhos na Advocacia será realizado no Auditório Principal do UniCEUB, localizado na SGAS Quadra 611, módulo 44, Asa Sul, Brasília-DF.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTOKb9hzQyaobU6sxNHFLj_IrHhemzU6gH929_3HQGFLEywA/viewformAs). As vagas são limitadas.

Serviço:

Evento: I Simpósio de Direito: Os Caminhos na Advocacia

Data: 09 de agosto de 2023

Horário: A partir das 19h

Local: Auditório Principal do UniCEUB – SGAS Quadra 611, módulo 44, Asa Sul, Brasília-DF

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTOKb9hzQyaobU6sxNHFLj_IrHhemzU6gH929_3HQGFLEywA/viewform