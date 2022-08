Cerrado Jazz Festival traz mais de 10 atrações à antiga Funarte neste fim de semana

Jonathan Ferr (RJ), Salomão Soares & Vanessa Moreno (SP) e Spok Quinteto (PE) são alguns dos nomes da programação

O Cerrado Jazz Festival traz, entre os dias 19 e 21 de agosto, 12 atrações locais, nacionais e internacionais da música instrumental, do blues e do jazz. Com o tema “Aefto como Recomeço”, a festa vai acontecer no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte).

As atrações confirmadas são: Jonathan Ferr (RJ), Salomão Soares & Vanessa Moreno (SP), Dylan Triplett & The Simi Brothers (EUA/BRA), Tamara Tramell e Igor Prado (EUA/BRA), Spok Quinteto (PE), Ney Rosauro Quinteto (RJ/DF), Marlene Souza Lima (DF), Que Onda (DF), Face Quarteto (DF), Flávio Silva (DF), Iara Gomes Quinteto (DF) e Bradixie Band (DF).

Todo ano, o Cerrado homenageia um nome da música brasileira. Nesta edição, o escolhido é o pernambucano Spok, que representa essa reconstrução e alegria no tempo do caos.

Além das apresentações musicais, o festival vai promover oficinas, cursos, visitas guiadas para pessoas com deficiência e lives com artistas. Como ação de sustentabilidade o festival promove o #cerradosustentável com a plantação de mudas de árvores e doação do material reciclável para associações de catadores/as.

O Cerrado Jazz Festival é uma realização da Beco da Coruja Produções com produção da Usina Criativa e Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Programação Cerrado Jazz Festival

Sexta-feira, 19/08 – Iara Gomes Quinteto, Que Onda, Jonathan Ferr, Tamara Tramell

Sábado, 20/08 – Marlene Souza Lima, Ney Rosauro, Face Quarteto, Dylan Triplett & The Simi brothers

Domingo, 21/08 – Bradixie Band, Salomão Soares e Vanessa Moreno, Flavio Silva, Spok Quinteto

Serviço

Cerrado Jazz Festival

Dias 19, 20 e 21 de agosto

Local: no Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) – Eixo Monumental

Horário: 19 e 20/08 às 20h

21/08 às 19h

Informações: (61) 98147-1265/99995-8679

Livre para todos os públicos

Entrada gratuita mediante 01 kg de alimento não perecível