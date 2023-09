Centro de Convenções Israel Pinheiro apresenta o CCIParty

Lançamento será no dia 1º de outubro, das 10h às 16h

Com o objetivo de promover festas infantis com maior interação familiar em meio à natureza, as decoradoras Ana Paula Saide, Babi Alvarenga e Kaká Almeida firmaram parceria com o Centro de Convenções Israel Pinheiro (CCIP) e lançam o projeto CCIParty. O projeto é um novo conceito em festas infantis e teens, onde os familiares poderão vivenciar momentos de lazer e diversão com seus filhos e convidados, num local seguro e ao ar livre.

Com vista do Lago Paranoá e ampla área verde, o CCIP possui piscina, quadras de esporte e área coberta, que permitem a decoração de festas e incentiva a prática de esportes e brincadeiras lúdicas. Outra vantagem do projeto é trazer facilidade e conforto aos pais, com a oferta de pacotes completos incluindo serviços como decoração, bolo, doces, buffet, convites, lembrancinhas, recreação, além de toda a infraestrutura do local, com espaço coberto, cozinha, banheiros, segurança, brigadista e amplo estacionamento.

Para apresentação do projeto à comunidade de Brasília, as idealizadoras e o CCIP promoverão um evento de lançamento no local, que ocorrerá no dia 1º de outubro, das 10h às 16h. O evento, em celebração ao mês das crianças, será uma vitrine para os participantes experimentarem como será celebrar seus eventos no local, com mesas decoradas exclusivas, degustação de buffet, bolo e doces, brincadeiras e atividades lúdicas para as crianças. Os ingressos custam a partir de R$ 28, com vendas antecipadas neste link.

Como incentivador de práticas esportivas, o projeto vai contar com a parceria também do Cardim Sports, que promoverá no dia do lançamento atividades como campeonato de futebol e brincadeiras na piscina. Os convidados participarão da inauguração da área exclusiva para aulas de skate, com instrutores no half-pipe, além de outras atividades.

Serviço:

Lançamento do CCIParty

Data: 1º de outubro de 2023

Horário: das 10h às 16h

Local: Centro de Convenções Israel Pinheiro (CCIP) – QI 32, conjunto 1, Lago Sul, Brasília-DF

Ingressos: R$ 28 por pessoa (a partir de 8 anos). Crianças até 7 anos não pagam.

Mais informações: [email protected] / (61) 98414-9074