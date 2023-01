Celebridades se preparam para curtir o show do Coldplay, em São Paulo, no camarote do Pinguim

Nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março de 2023, o Camarote Stadium Premium, camarote exclusivo para a cidade de São Paulo

Atuando no mercado de entretenimento há mais de 20 anos, a Pinguim Guests Only Entretenimento, comandada pelo empresário Dorival Perez Júnior (Pinguim), considerado o “rei do camarote” e conhecido entre as celebridades por proporcionar uma experiência única e diferenciada para seus convidados, já está em fase de organização do seu famoso camarote, para as apresentações da turnê do Coldplay, em São Paulo, no Estádio do Morumbi.

Nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março de 2023, o Camarote Stadium Premium, camarote exclusivo para a cidade de São Paulo, terá uma programação especial com visão privilegiada para o gramado em 1.500 m² de área e capacidade para até 800 pessoas. O maior camarote do estádio e possui estrutura completa com ambiente climatizado, cadeiras na beira do gramado, camiseta exclusiva, open bar e open food com cerveja, whisky Jack Daniels, caipirinha, refrigerante, água, suco, petiscos, salgados, pratos quentes, sobremesas , beauty center, barbearia e uma banda que anima o camarote antes e depois do show.

O Pinguim se especializou em promover uma experiência inovadora em seus camarotes, agregando ainda mais para que o espetáculo se torne incrível, fascinante e memorável, também fora do palco.

Fotos: Divulgação

Podemos destacar alguns camarotes exclusivos de turnês que a PGO proporcionou algumas experiências com uma proposta inovadora, única e exclusiva a seus convidados, entre eles podemos destacar: Bieber – Purpose Tour, U2 – The Joshua Tree Tour, Bruno Mars, Coldplay – A head full of dreams, Andrea Bocelli – turnê Romanza, Shakira – El Dorado Word Tour, Katy Perry- Tour Witness, The Legendary – Phil Collins Live, Foo Fighters, Ed Sheeran, Paul Mccartney – Tour Freshen Up, Michael Bublé, Backstreet Boys . Entre os shows nacionais o Pinguim liderou com seus camarotes em shows da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, Cabaré, Amigos , Roupa Nova, entre outros.

O camarote do Pinguim marca presença nos eventos com requinte e sofisticação sendo o “point” preferido dos famosos.