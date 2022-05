Celebre a Maturidade dialoga sobre o novo lugar da mulher com mais de 50 anos

Apoiado pelo Vogue Sua Idade, o evento faz parte da celebração do mês das mães do Brasília Shopping

A maturidade feminina pode ser encarada com otimismo, leveza e sem preconceitos. Essa é a proposta do Celebre a Maturidade, evento promovido pelo Brasília Shopping com apoio do Vogue Sua Idade, de 11 a 13 de maio com dois talks diários, às 13h e às 18h. Mediado pela atriz Maria Paula, o festival traz convidadas emblemáticas, como a atriz e ativista Cristiana Oliveira, para discutirem sobre comportamento, moda, beleza, carreira, maternidade, sexualidade e causas sociais e ambientais. Tudo isso na perspectiva de mulheres com mais de 50 anos. A iniciativa faz parte da celebração do mês das mães do centro de compras.

O Vogue Sua Idade nasceu do desejo da Vogue Brasil de ser também um espaço de diálogo sobre a maturidade. Em 2020 e 2021, a revista realizou edições online do festival, que teve entre as convidadas Claudia Raia, Isabel Fillardis, Zezé Motta, Fafá de Belém e Mirian Golbenberg. A parceria da marca com o Brasília Shopping não é recente. Desde 2017, o centro de compras sedia o Vogue Fashion Night’s Out, um dos eventos de moda mais prestigiados do mundo. O Celebre a Maturidade convidou um squad de personalidades nacionais e locais para incentivar mulheres a festejarem o passar do tempo e explorarem as inúmeras possibilidades em sua jornada. A mediação fica por conta da atriz e psicanalista Maria Paula, símbolo da mulher contemporânea.

No dia 11 de maio, as duas mulheres à frente da Vogue Brasil, a editora-chefe Paula Merlo e a editora contribuinte Cláudia Lima, abrem o evento com o painel Carreira On ou Off. Ela escolhe. O talk discute a mudança de rota da vida profissional, mercado de trabalho, direitos, pós pandemia e maternidade.

Como as mulheres com mais de 50 anos usam as redes sociais? Suas imagens representam suas ideias e negócios? Quem as influencia? A jornalista e influenciadora Anna Paola Frade, a relações públicas Cláudia Salomão e a consultora de estilo e imagem Daniela Kniggendorf refletem sobre essas questões no segundo bate-papo do dia, o Mulheres reais online.

Menopausa e muito boa vida pela frente inicia a programação do dia 12 de maio e traz a fisioterapeuta e educadora física Zilá Gonzales, a dermatologista Cristina Salaro e a endocrinologista Valéria Guimarães. As convidadas debatem sobre a convivência harmônica com a menopausa para uma vida mais plena e os desafios que o período impõe ao bem estar feminino.

A empresária e presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras, Empresárias e Gestoras e Negócios da FECOMÉRCIO DF, Beatriz Guimarães, a fundadora da SetSinergia, Ana Flávia Coelho e Gisele Barrozo, gestora de franquias e criadora do Retiqueta, são as convidadas no painel Criar aos 50. A conversa discutirá sobre mulheres que se aventuram em projetos criativos e se sentem livres para criarem e desenvolverem novos conhecimentos e habilidades.

O último dia do Celebre a Maturidade é marcado pelos talks Viver o sucesso aos 50 e Empatia aos 50. Com a empresária e advogada Janine Brito, a diretora executiva da BAND PAY TV, Mônica Monteiro, e a escritora Isabella Carpaneda. O primeiro trata sobre a experiência como aliada para a realização de projetos e objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. Para fechar o evento, o painel Empatia feminina aos 50 dialoga sobre o poder da mulher madura de transformar cenários caóticos em novas perspectivas sociais. A atriz e embaixadora da ONG SOS Pantanal Cristiana Oliveira, a presidente da GPS Foundation, Vivianne Leão Piquet, e a empreendedora e ativista Raquel Kolling trazem depoimentos de causas e ativismo prático.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos muito felizes por mais uma parceria com a Vogue Brasil e por incentivarmos mulheres a se redescobrir e a celebrar todas as fases da vida. Nosso propósito é ser um espaço que agrega à cidade e aos brasilienses”, comenta a gerente de marketing do shopping, Renata Monnerat.

Serviço: Celebre a Maturidade

Data: de 11 a 13 de maio

Local: Praça Central do Brasília Shopping

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11 de maio

13h: Carreira On ou Off. Ela Escolhe

Convidadas: Paula Merlo, Cláudia Lima e Maria Paula

18h: Mulheres reais online

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Convidadas: Cláudia Salomão, Anna Paula Frade Pimenta da Veiga,Daniela Kniggendorf

12 de maio

13h: Menopausa e muito boa vida pela frente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Convidadas: Zilá Gonzales, Cristina Salaro e Valéria Guimarães

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18h: Criar aos 50

Convidadas: Beatriz Guimarães, Ana Flávia Coelho, Gisele Barrozo

13 de maio

13h: Viver o Sucesso aos 50

Convidadas: Janine Brito, Mônica Monteiro, Isabella Carpaneda

18h: Empatia feminina aos 50

Convidadas: Raquel Kolling, Vivianne Leão Piquet e Cristiana Oliveira