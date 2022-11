Ceilândia recebe o projeto Mulheres a Toda Prosa

Em itinerância desde 1º de novembro, o projeto segue até o dia 25 programando atividades pela região

Recém-chegado em Ceilândia, o projeto Mulheres a Toda Prosa, uma parceria da Feira do Livro de Brasília e da Secretaria de Cultura, apresenta renomadas escritoras como Telma Braga, Rose Costa, Chris Nóbrega, entre outras, em 16 unidades escolares da região administrativa, para oferecer um conjunto de atividades artísticas e culturais a todos os alunos. Em itinerância desde 1º de novembro, o projeto segue até o dia 25 programando atividades pela região.

A 36ª Edição da Feira do Livro de Brasília criou, em 2022 — ano em que o escritor e ilustrador Roger Mello foi homenageado — o Programa Escola+Leitora, que promoveu o seminário itinerante e Encontros de Formação. Agora, durante o segundo semestre, tendo em vista a formação leitora dos estudantes da rede pública de ensino, o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro vai às escolas com a 3ª Edição da FeLiB Itinerante.

O projeto conta com o apoio do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura. Entre as contadoras de história teremos Nyedja Gennari, Queila Branco, Míriam Rocha e Simone Carneiro marcando presença. Com início às 10h, cada apresentação terá duração de 60 minutos aproximadamente.

Com infraestrutura de sonorização, iluminação e palco praticável, cada escola receberá contadora de histórias e a autora homenageada para um bate-papo lúdico e interativo. Além disso, o projeto doará 20 livros — 5 exemplares de cada autora — para compor o acervo da biblioteca de todas as unidades.

Serviço

Mulheres a Toda Prosa

Datas: 1/11 a 25/11

Horário: 10h às 11h

Local: 16 unidades escolares de Ensino Fundamental I, em Ceilândia (confira abaixo a agenda completa).