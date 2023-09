CCXP23 confirma a presença da Mauricio de Sousa Produções no evento e cinco novos quadrinistas no Artists’ Valley By Bis

Estúdio retorna para seu 10º ano presente no festival com espaço de experiências e painel no Palco Thunder

A Mauricio de Sousa Produções está confirmada na CCXP23! A edição de 10 anos da CCXP contará com a presença de uma das principais editoras do país e que está presente no festival desde 2014. Além de um espaço com experiências e produtos oficiais no pavilhão e painéis de diversos conteúdos do universo MSP, o estúdio trabalha em um painel exclusivo no Palco Thunder, onde vão compartilhar lançamentos em primeira mão dos diversos selos presentes no portfólio do estúdio – Vale lembrar que em 2023 a personagem Mônica completa 60 anos. As datas e horários das atividades serão divulgados em breve pela organização do evento.

Em 2022, em um painel exclusivo, o estúdio esteve presente com o próprio Mauricio de Sousa, Mônica Sousa e Sidney Gusman, onde anunciaram as graphic novels: ‘Mônica 3’, ‘Jeremias 3’, produzidas por Rafael Calça e Bianca Pinheiro, respectivamente; uma nova produção com Magali como protagonista, pelas mãos de Carol Rosseti; e outra com o icônico personagem Xaveco, por Guilherme de Sousa. Para o audiovisual, foram anunciados alguns dos projetos em desenvolvimento, incluindo ‘Franjinha e Milena’, um live-action de ciência e aventuras que conta com a participação do cão Bidu; e ‘Chico Bento’, com estreia prevista para 2024. Com direito a um trailer exclusivo, eles levaram ao público uma animação com o personagem Astronauta, que ainda está em produção junto a HBO Max. Por último, eles fizeram o primeiro anúncio do filme da Turma da Mônica Jovem que tem lançamento previsto para dezembro deste ano.

Conheça os quadrinistas da MSP na CCXP23

A CCXP23 também terá a honra de receber no Artists’ Valley by Bis cinco quadrinistas – quatro já citados acima – que criaram algumas obras mais recentes da Maurício de Sousa Produções. A presença destes artistas representa um marco significativo, oferecendo aos fãs e entusiastas a oportunidade única de interagir com as mentes criativas que deram vida a histórias originais, contemporâneas e com personagens já conhecidos do público. São eles:

CAROL ROSSETTI (@carolrossettidesign)

Carol Rossetti é quadrinista, ilustradora e designer de Belo Horizonte. Lançou os livros ‘Mulheres’ (2015), ‘Cores’ (2016) e ‘Vento Norte: Primeiras Histórias’ (2021), e segue desenvolvendo mais histórias de Vento Norte. Participou de zines, coletivos e realizou projetos de ilustração e narrativas gráficas em parceria com diversas instituições nacionais e internacionais. Em 2018, foi co-curadora do FIQ (Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte) e professora fixa no curso de formação de quadrinistas FIQ Jovem. Deu aulas de aquarela e quadrinhos no estúdio Black Ink e tem um curso online de aquarela para iniciantes. Lançará a graphic novel MSP da Magali nos próximos meses de 2023.

GUILHERME DE SOUSA (@guilherme.desousa)

Guilherme de Sousa é o autor da Graphic MSP ‘Xaveco – Vitória’, lançada em julho deste ano, uma história emocionante do personagem coadjuvante mais amado da turma da bairro do limoeiro. Guilherme também é o criador da premiada série de humor ‘A Última Bailarina’ (2014) e, mais recentemente, lançou de forma independente as HQs ‘Você Não Me Conhece’ (2021), ‘Cansei de Ser Monstro’ (2021) e ‘Trabalho de História’ (2022). Ele é vencedor de 2 Troféus HQMix e foi duas vezes finalista do Prêmio Geek de Literatura realizado anualmente pela Amazon.

BIANCA PINHEIRO (@bianc_pinheir/)

Bianca Pinheiro iniciou a carreira profissional nos quadrinhos em 2012, quando começou a publicar histórias curtas na internet. Em 2014, sua webcomic ‘Bear’ foi lançada em formato físico pela editora Nemo – inclusive, neste ano, a série volta a ser lançada, totalmente refeita, pela Editora Conrad.

Na MSP, Bianca participou do terceiro e último volume da trilogia ‘Mônica – Coragem’ (2023) junto do aniversário de 60 anos da personagem. Em parceria com Greg Stella, lançou os quadrinhos ‘Eles Estão Por Aí’ (2018) e ‘Sob o Solo’ (2019). Atualmente, a dupla trabalha na webcomic ‘Expedição 43’. A artista já recebeu 6 Troféus HQMix e também o Troféu APCA de Melhor Quadrinho de 2018 por ‘Eles Estão Por Aí’ (2018).

RAFAEL CALÇA (@rafaelcalca/)

Rafael Calça é escritor, roteirista de histórias em quadrinhos e animação, além de ilustrador editorial e storyboarder de publicidade. Seus trabalhos de maior destaque são ‘Jeremias – Pele’ (2018), que recriou o personagem de Maurício de Sousa, em conjunto de Jefferson Costa, em uma HQ sobre racismo na infância, obtendo reconhecimento de público e crítica, além do Troféu Ângelo Agostini, Troféu HQ Mix e o prestigiado Prêmio Jabuti. ‘Jeremias – Pele’ (2018) foi finalista do Prêmio Jabuti e agraciado com o Troféu HQ Mix e o Troféu Ângelo Agostini.

JEFFERSON COSTA (@jeff_costa_rm/)

Jefferson Costa é quadrinista, autor de ‘Roseira, Medalha, Engenho e outras histórias’(2019), vencedor do HQ Mix 2020 de melhor Edição Especial, Melhor Desenhista e Roteirista Revelação, além de ser finalista do Prêmio Jabuti 2020. Ele fez a HQ biográfica do músico Fela Kuti, o livro infanto-juvenil ilustrado ‘Anansi’ (2020), a Graphic MSP ‘Jeremias – Alma’ (2020), vencedora do HQMix 2021 e finalista do prêmio Jabuti 2021. Com a Graphic MSP ‘Jeremias – Pele’ (2018), venceu os prêmios Jabuti e HQMix em 2019. Em 2023, trabalha no livro ilustrado da biografia de Lima Barreto.

“Costumo falar que tudo que conhecemos da cultura pop teve origem nas histórias em quadrinhos. Na nossa celebração de 10 anos de CCXP, é uma honra ter a MSP com a gente pelo décimo ano consecutivo. Com histórias que cativam gerações há seis décadas, o estúdio se consagrou em sua excelência e inovação, trazendo produtos diversos que refletem a sociedade plural em que vivemos. Receber também estes cinco talentosos quadrinistas, que colaboram histórias recentes da MSP, é proporcionar para o público que visita o Artists’ Valley by Bis uma experiência épica do que há de melhor na produção nacional de quadrinhos”, afirma Ivan Costa, sócio-fundador do evento e curador da programação de Histórias em Quadrinhos da CCXP23.

A CCXP23 acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro de 2023, no São Paulo Expo. Para obter mais informações sobre a CCXP23, como ingressos e conferir os artistas anunciados até o momento, basta acessar o site https://www.ccxp.com.br/.

