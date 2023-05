CCBB recebe o Festival Cultural Europeu nesta semana

Com entrada gratuita, evento reúne música, dança, mostra de cinema, gastronomia e atrações infantis de 10 a 14 de maio

O Festival Cultural Europeu tem início em 10 de maio, com a Mostra de Cinema Europeu, que vai até 14 de maio, no CCBB Brasília. No 13 de maio, o evento será um dia inteiro de programação, com teatro e contação de história para crianças; cinema com filmes europeus premiados e inéditos no Brasil; apresentações de música e dança; e estandes das embaixadas, dos institutos culturais e de gastronomia típica dos países da União Europeia.

O Festival Cultural Europeu faz parte da programação da 19ª Semana da Europa – um conjunto de atividades realizadas em comemoração ao Dia da Europa (9 de maio). O objetivo da semana é promover a aproximação e o diálogo cultural entre o Brasil e o continente europeu, por meio da troca de experiências. A realização é da EUNIC Brasília (Associação dos Institutos Culturais e Embaixadas de países membros da União Europeia) e da Delegação da União Europeia no Brasil.

A Delegação da União Europeia no Brasil e as Embaixadas da Alemanha, Bélgica, Eslovênia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Polônia, Portugal e Suécia, estarão presentes no evento. Da mesma maneira, participam os institutos culturais: Aliança Francesa de Brasília, Camões – Centro Cultural Português em Brasília, Goethe-Zentrum Brasília e Instituto Cervantes.

Atrações musicais

As atrações musicais do festival se apresentam, no dia 13/05, das 12h às 17h30. Artistas de oito países europeus apresentam-se, entre eles, a cantora alemã Lara Kadocsa, que, acompanhada do violonista Harald Kügler, apresentarão repertório em alemão, inglês, espanhol e francês, além de interpretações, em língua portuguesa, de canções de renomados artistas brasileiros como Tom Jobim, Chico César, Marisa Monte, Rodrigo Amarante e Asa de Águia.

O Grupo Folclórico Wisla, um dos maiores representantes culturais poloneses do mundo, fundado em 1928, e com 170 integrantes, também se apresentará. O grupo Mandalum, com seus músicos de quatro nacionalidades diferentes: Alemanha, Bélgica, Eslovênia e França, apresenta o Concerto dos Oceanos, com participação especial do coral da escola Lycée Français François Mitterrand, localizada em Brasília.

O músico e compositor português Valter Lobo, que tem conquistado um número crescente de ouvintes e seguidores em Portugal e no Brasil, também será uma das atrações. Depois de tornar-se a grande descoberta da última edição do Benidorm Fest, a artista e compositora Karmento traz um pouco da Espanha ao Brasil, com o repertório de sua turnê “Alma, tierra y libertad”. Os presentes também poderão conferir uma amostra da cultura eslovena em um repertório de quatro canções do guitarrista Primož Šukič. Midsummer, um dos maiores eventos tradicionais da Suécia, será a atração final. Nos intervalos entre as atrações musicais, um DJ vai garantir a animação dos presentes.

Mostra de Cinema Europeu

Após dois anos ocorrendo de forma remota, a tradicional Mostra de Cinema Europeu retorna ao formato presencial com filmes recentes, inéditos no Brasil e premiados em diversos festivais europeus. O catálogo completo inclui filmes de nove nacionalidades (Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslovênia, Espanha, França, Países Baixos, Portugal e Suécia vão exibir produções). São sete longas longas-metragens e três curtas-metragens – entre eles, algumas produções voltadas ao público infantil, exibidas nos dias 13 e 14 de maio.

A abertura do evento, no dia 10 de maio, conta com a exibição do filme sueco Hilma (2022), criado e dirigido pelo indicado ao Oscar Lasse Hallström. No dia 14 de maio, a Espanha fecha a mostra com o vencedor do Urso de Ouro – um dos maiores prêmios de cinema do mundo – Alcarrás (2022).

Também serão exibidos o português Ice Merchants (2022), nomeado ao Oscar de melhor curta de animação, numa sessão que inclui também as curtas The Voyager e Nestor, de João Gonzalez; e o esloveno Jezdeca/Riders (2022), inédito no Brasil.

Atrações para crianças

Além das exibições infantis da Mostra de Cinema Europeu, as crianças poderão conferir a contação de histórias do grupo Os Buriti Teatro de Dança.

Voltada para crianças de todas as idades, a contação convida as crianças a participar de um encantador espetáculo de contação de histórias, música e bonecos, de forma lúdica e interativa. As diferentes histórias da Suécia e de Portugal estimulam a participação do público de forma interativa e lúdica, ora vestindo figurinos das personagens, ora criando novas falas e ações abordando a temática das águas.

A programação também inclui apresentação da peça Os Garizitos, do projeto Teatro do SLU – Serviço de Limpeza Urbana – nas Escolas. Com uma linguagem leve e lúdica, a peça busca sensibilizar as crianças sobre sustentabilidade e a importância da coleta seletiva e separação do lixo.

Programação completa – Festival Cultural Europeu

Atrações musicais (12h a 17h30)

12h – Lara Kadocza e o Harald Kugler (Alemanha)

13h – Concerto dos Oceanos (França, Bélgica, Alemanha, Eslovênia)

14h – Guitarrista Primož Šukič (Eslovênia)

14h50 – Grupo Folclórico Polonês Wisła (Polônia)

15h40 – Cantor e compositor Valter Lobo (Portugal)

16h30 – Karmento e banda: Show “Alma, tierra y libertad” (Espanha)

17h30 – Midsummer (Suécia)

Programação infantil

11h30 a 12h – Teatro infantil

Grupo: Teatro do SLU nas Escolas

Peça: “Os Garizitos”

Local: Tenda infantil

12h40 e 13h50 – Contação de histórias (sessões de 20 minutos cada)

Grupo: Os Buriti Teatro de Dança

Histórias:

• Pippi nos Mares do Sul – Ingrid Nyman (Suécia)

• A Menina do Mar – Sophia de Mello Breyner Andresen (Portugal)

• O Tubarão na Banheira – David Machado (Portugal)

• O Silêncio das Águas – José Saramago (Portugal)

Local: Cortejo frente do palco para tenda infantil

SERVIÇO

Festival Cultural Europeu

Local: CCBB Brasília

Data: 13 de maio de 2023

Horário: 11h a 18h

Classificação: consultar programação

Entrada gratuita, mediante emissão de ingresso no site www.bb.com.br/cultura ou na bilheteria do CCBB Brasília