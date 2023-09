CCBB promove atividades sensoriais para PCDs

Programa Educativo do CCBB Brasília reforça a relevância do acesso à cultura por todos no âmbito do Setembro Verde

Se a arte é uma janela para o nosso interior e para o mundo, o que acontece quando está fechada para alguém? O Setembro Verde nos lembra a importância da inclusão social de pessoas com deficiência. Por meio de atividades e abordagens sensíveis, o Programa Educativo do CCBB Brasília reforça a relevância do acesso à cultura por todos.

Muito mais que descrever uma obra de arte a uma pessoa cega, a acessibilidade estética proporciona sensação e atravessamento estético. “É uma experiência mais abrangente. É pensar em acessos possíveis para diferentes deficiências, como motoras, sensoriais e comunicacionais. Possibilitar o atravessamento estético é viabilizar que alguém com deficiência também sinta os desdobramentos que a arte pode provocar em um indivíduo”, comenta Thalita Araújo, Coordenadora Pedagógica do Programa Educativo do CCBB Brasília.

Aos finais de semana e feriados, o Centro Cultural oferece atividades sensoriais que permitem que todos explorem, sintam e se inspirem com as exposições em cartaz. Essas práticas acessíveis integram a programação regular do CCBB Brasília e são desenvolvidas e conduzidas por uma equipe focada em acessibilidade. As visitas mediadas se adaptam de acordo com as necessidades de cada grupo e as histórias contadas são narradas também em libras. Além disso, um educador bilíngue (português/libras) fica à disposição dos visitantes, de terça a domingo, das 9h às 21h.

Este mês, o Programa Educativo do CCBB Brasília traz ao público a nova atração da agenda do Centro Cultural: o Sarau. A estreia ocorre dia 23 de setembro, às 19h30, e celebra a inclusão social de pessoas com deficiência. A edição conta com as apresentações da contadora de histórias em LIBRAS, Alice Araújo e da pianista e compositora cega, Carolina Dias.

Serviço

Sarau: Mês da pessoa com deficiência

Horário: dia 23/09, às 19:30h

Capacidade: até 40 pessoas

Atividade com retirada de ingressos

Faixa etária: Livre

Duração: 90 minutos