CCBB Educativo promove atividades infantis para o feriado

Cortejos ao ar livre com marchinhas e contação de histórias. Dias 26 e 27 de fevereiro.

O programa CCBB Educativo promove, a cada mês, programação especial relacionada a uma data comemorativa importante, além das atividades tradicionais já desenvolvidas ao longo do ano. E no mês de fevereiro, o tema abordado será a cultura do Carnaval. Um convite para a criançada entrar no mundo da música e da fantasia, em um final de semana recheado de cortejos musicais e boas histórias!

O objetivo desta comemoração é manter a cultura e a tradição das marchinhas vivas, com músicas e histórias sobre uma das festas mais populares no Brasil. Educadores, cantores e musicistas fazem cortejos musicais pelos jardins do CCBB, visitando as obras permanentes que compõem os espaços abertos do Centro Cultural.

Programação:

09h30 – Cortejo especial: marchinhas no jardim. Os educadores cantam as clássicas marchinhas de carnaval durante um colorido cortejo pelo jardim do CCBB, passando pelas obras Diversom, Casulo e Amílcar de Castro.

10h- Cortejo especial: frevos, maracatus e folias! Os educadores cantam as músicas de diferentes festas populares brasileiras durante um colorido cortejo pelo jardim do CCBB, passando pelos esculturas instaladas ao ar livre.

11h – Cortejo + Contação de histórias especial. Os contadores de história convidam o público para um cortejo cantando marchinhas de carnaval, finalizando com a tradicional contação de histórias do Educativo, a Hora do Conto.

13h – Cortejo especial: marchinhas no jardim. Os educadores cantam as clássicas marchinhas de carnaval por um colorido cortejo pelo jardim do CCBB, passando pelas obras Diversom, Casulo e Amílcar de Castro.

Serviço

Programação do CCBB Educativo especial para o Feriado

Datas: 26 e 27 de Fevereiro

Cortejos com marchinhas e histórias do Carnaval.

Jardins do CCBB Brasília

Classificação indicativa: Livre

Evento gratuito.

Capacidade: Sem retirada de ingressos.

Programação completa em www.bb.com.br/cultura