Casa do Maranhão recebe festival cultural para celebrar as tradições maranhenses no DF

A Casa do Maranhão (914 Sul) lança, no mês de outobro, o festival “Atividades Culturais da Casa do Maranhão”. Nos dias 1, 8 e 15 de outubro a partir das 16 horas, shows e outras apresentações irão exaltar a cultura maranhenses no Distrito Federal.

Com programação intensa e para todos os gostos musicais, a festa traz nomes conhecidos dos bailes, bares e festas da capital, com representantes do forró, piseiro, sertanejo e axé, em um evento gratuito e democrático.

Entre os artistas confirmados, estão: DJ Dux, Trem das Cores, Roni e Ricardo, Galã do Piseiro, Banda Imagem, Só Pra Xamegar, Encosta N’eu, Menino Ricco, Nego Rainner, Cacuriá Filha Herdeira, Boi do Seu Teodoro, Quadrilha Junina Êta Lasquera, Júnior Ferreira e Collo de Mainha.

A Presidente da Casa do Maranhão do DF, Gilza Souza, relata que o evento simboliza, de certa forma, a resistência e influência que a cultura maranhense exerce para a população do Distrito Federal. “Iremos mostrar a nossa contribuição, com músicas, danças e tradições que transformam o nosso DF em um caldeirão cultural de ritmos e manifestações”, destaca a presidente da Casa.

Confira programação:

Sábado (1º/10):

Trem das Cores

Roni e Ricardo

Galã do Piseiro

Banda Imagem

8 de outubro:

Só Pra Xamegar

Encosta N’eu

Menino Ricco

Nego Rainner

15 de outubro:

Cacuriá Filha Herdeira

Boi do Seu Teodoro

Quadrilha Junina Êta Lasquera

Júnior Ferreira

Collo de Mainha

Serviço

Atividades Culturais na Casa do Maranhão

Quando: 1, 8 e 15 de outubro a partir das 16 horas

Onde: Casa do Maranhão – 914 Sul

Entrada franca

Instagram: @atividadescasadomaranhao