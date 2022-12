Casa do Cantador recebe o Encontro dos Forrozeiros do DF e Entorno

Marcado para 10 e 11 de dezembro, o festival promete uma maratona de forró pé de serra

Celebrando o Dia Nacional do Forró e a retomada dos espetáculos presenciais, trios de forrozeiros raiz preparam seus instrumentos e os chapéus de couro para comemorar do melhor jeito: uma maratona de zabumba, triângulo, sanfona, cantoria e arrasta-pé. No contrafluxo do Plano Piloto, diretamente do Palácio da Poesia – Casa do Cantador do Brasil, o Encontro dos Forrozeiros do DF e Entorno está marcado para este fim de semana (10 e 11 de dezembro), a partir das 10 horas. O evento conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Com a presença confirmada de 48 trios de forrozeiros que preservam a cultura popular nordestina no DF e Entorno, o festival gratuito promete ser uma maratona intensa de forró raiz, além de rodas de cantoria com sanfona e diversão para todas as idades. O momento é propício, pois a data marca o título que o forró recebeu de “Patrimônio Imaterial Brasileiro”, além do aniversário do percursor do forró, o cantor e compositor Luiz Gonzaga – Gonzagão.

Tradicional, o encontro chega à sua 12 edição, com muita história para contar. Entre uma música e outra, uma dança e outra, casais selaram compromissos, amores surgiram, crianças vieram ao mundo e o público forrozeiro só tem aumentado no Distrito Federal. Palco da festividade, a Casa do Cantador é o lugar mais adequado para receber a nação forrozeira. O espaço cultural tornou-se referência quando o assunto é a cultura nordestina e o orgulho das tradições. Por isso, os artistas se alegram por retomarem um festival tão importante na casa nordestina do DF.

À frente da realização do encontro, o proponente do projeto e presidente da Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal – ASFORRÓ/DF, Marques Célio destaca o entusiasmo de cada trio ao retomar o espetáculo para o público do Distrito Federal, após dois anos de isolamento ocasionado pela pandemia. “Durante esse período, a categoria foi amparada por várias ações para levar a cultura para o público de casa, mas nada se compara à energia de um forró, as palmas da plateia e o salão cheio de casais dançando”, conta.

Defensor do forró pé de serra, Marques revela que o festival marca a retomada de uma mobilização social muito intensa em prol da preservação do ritmo nordestino e das tradições do povo que ajudou a erguer Brasília. “Cada trio que se apresentará neste encontro tem uma longa estrada e batalha para perpetuar o forró raiz entre as novas gerações. É uma alegria poder celebrar o título que o forró recebeu”, completa.

Com respeito às tradições forrozeiras e ao Rei do Baião – Gonzagão, o Encontro de Forrozeiros do Distrito Federal e Entorno chega com muita originalidade, alegria e cores para formar novos públicos, descentralizar a cultura na Região Administrativa de Ceilândia e mostrar que o forró é patrimônio de todos os brasileiros, em todas as épocas do ano.

A maratona forrozeira começa no sábado, com 18 horas de forró e um elenco de peso: Forrozeiros do Nordeste, Sacode Brasil, Anastácio Oliveira e Trio Forró Pra Nóis, Trio Fortaleza, Os Cabras do Nordeste, Trio Cariri, Duda Pinheiro e Forró Maneiro, Malucos por Forró, Trio Primavera, Nando Forrozeiro e Trio, Jamelo e Cobras do Baião, Rei do Som, Gonzaga e o Balanço do Forró, Trio Xililique, Maísa Arantes, Trio Espacial, Carlos Silva e Trio Forrojada, Trio Cara Nova, Trio Pernambuco, Trio Arte do Nordeste, Trio do Nordeste, Luizão do Forró, Trio Quixaba e Trio Mosqueteiros de Forró.

Já no domingo, a festa continua com eles: Baixinho do Acordeom e Trio, Trio Raimundo do Forró, Trio os Três do Forró, Trio Campo Alegre, Janduy da Sanfona e Trio Rey, Paulinho do Forró, Chicão e os Brasas do Nordeste, Forrozão Ferro de Ouro, Trio Forró Legal, Lili Leon e Trio Fulôres, Chico Forrozeiro e Trio Ceará, Trio Asa Norte, Trio Guaraciaba, Trio Sanfona Nova, Trio Asa Branca, Trio Balançado, Ana Hellen – A Inovação do Forró, Trio K Entre Nós, Trio Xoddó, Nilson Freire e Só Pé de Serra, Forró Bjú e, encerrando a celebração Trio Farol da Barca. O evento tem entrada franca e livre para todas as idades.

Serviço

Encontro dos Forrozeiros do DF e Entorno na Cidade de Ceilândia

Quando: 10 e 11 de dezembro – Sábado e domingo

Onde: Casa do Cantador de Ceilândia

Horário: 10h às 23h

Classificação: livre

Ingresso: gratuito

Informações pelo Instagram: @asforrodf