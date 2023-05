Casa Baco lança a temporada Casa Baco Music Festival

O projeto reunirá gastronomia e música local toda semana pelos próximos quatro meses

O restaurante Casa Baco lança, no próximo dia 17, a primeira edição do Casa Baco Music Festival. O projeto reúne gastronomia e música local toda semana.

Serão quatro meses de festival. “Vamos trazer o melhor do Jazz, Chorinho, samba de raiz, Black Music, Blues e outros estilos que levam ao consumidor da boa música sair de casa sem se preocupar com a atração”, afirmam os responsáveis pela programação. De estreia, a Casa Baco recebe Mulungroove na quarta (17), Ana Beatriz e Brasília Samba Jazz na quinta (18) e Haroldinho Matos, Bemol e Renato Glória na quinta-feira (19).

Na parte gastronômica, além do cardápio da Casa Baco com a pizza Napoletana, pratos e petiscos, a novidade fica por conta do bar de queijos artesanais brasileiros com a curadoria de Lucas Douglas do Empório Capital. Na parte das bebidas drinks diversos, vinhos da importadora Del Maipo (que irá apresentar uma seleção especial de rótulos de Brasília e do Cerrado) e chopp gelado Stella Artois, Goose Island e Hop Capital.

Serviço:

Casa Baco Music Festival

De 17 de maio a 15 de setembro, a partir das 19h30

Casa Baco – SGCV/SUL Lote 22 LOJA 105, Park Sul, Brasília – DF (Shopping Casa Park)

Couvert artístico: R$ 15