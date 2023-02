Carnaval: confira lista de blocos de sexta (17) a terça (21)

Brasília está pronta para oferecer muita festa e folia

Já é sexta de Carnaval! Mais eventos temáticos e bloquinhos chegam nesta semana, satisfazendo o gosto de diversos públicos. Veja abaixo uma lista de festividades programadas:

Sexta-feira, 17 de fevereiro

Bloco do Tyayro – 20h – Bar do Chicão (Conic) – cortesias disponíveis

Baile da Letícia Fialho – 22h – Calaf – Ingressos: R$ 30 (primeiro lote)

Forró Carnavalesco com Nat Pires e os Ciganes – 21h – Infinu – Ingressos: R$ 20 e no dia R$ 25

Escola Carnavalesca – 17h – Setor Carnavalesco Sul (Beco da Cal)

Sábado, 18 de fevereiro

Bloco Reconvexo: Sábado de Carnaval no Calaf – 20h – Outro Calaf – Ingressos: R$ 15 (primeiro lote)

Trio Papudo no Chicão – 20h – Bar do Chicão (Conic) – Cortesias disponíveis

Mulheres de Carnaval com Bloco Sereias Sem Pé – 20h – Birosca do Conic – Cortesias disponíveis

Carnaval: Bora Coisar + Baile do Papai Manoel Cordeiro (PA) – 22h – Infinu – Ingressos: R$ 50 a inteira e R$ 30 a meia

Quadradinho da Folia: Samba Urgente – 14h – Bosque (ao lado do Ginásio Nilson Nelson) – Ingressos: R$ 60 (primeiro lote)

Domingo, 19 de fevereiro

Baile das Divinas Tetas – 19h – Calaf – Ingressos: R$ 20 (primeiro lote)

Quadradim da Folia: Bloco Eduardo e Monica – 14h – Bosque (ao lado do Ginásio Nilson Nelson) – Ingressos: R$ 90 (terceiro lote)

Confronto Soundsystem – 15h – Palco Beco Setor Carnavalesco Sul (SCS)

Segunda, 20 de fevereiro

Samba do Buraco do Tatu – 20h – Birosca do Conic – Cortesias disponíveis

ÊaÊaô na Segunda de Carnaval: Axé 90 – 19h – Outro Calaf – Ingressos: R$ 50 (terceiro lote)

Bloco Pineapple no Quadradim da Folia – 14h – Bosque (ao lado do Ginásio Nilson Nelson) – Ingressos: R$ 90 (terceiro lote)

Terça-feira, 21 de fevereiro

Delírio de Carnaval com Harmonia do Sampler – 20h – Bar do Chicão (Conic) – Cortesias disponíveis

Quadradim da Folia: Benzadeus – 14h – Bosque (ao lado do Ginásio Nilson Nelson) – Ingressos: R$ 50 (lote promocional)