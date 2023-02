CarnaMuseu, o Carnaval alternativo do DF, está de volta

Museu dos Povos Indígenas receberá 5 dias de festa gratuita com sons variados que representam a cidade

O Carnaval está chegando e depois de 2 anos sem as comemorações de rua na cidade, a comunidade foliã e artística brasiliense esperam ansiosas para os dias de uma das maiores festas populares da cidade.

Esta edição especial, realizada no Museu dos Povos Indígenas, reunirá nomes fortes da cultura local, unindo ritmos de uma forma democrática e inclusiva. A folia é gratuita e cada dia, de sexta-feira a terça-feira receberá blocos com estilos musicais diferentes para atrair todos os gostos. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Identidade

O CarnaMuseu é uma proposta que mistura raízes musicais da cultura popular do próprio carnaval. O samba e o maracatu se misturam com o forró e o carimbo e incorporam outras, como o rock (que remete à identidade cultural do DF) e o hip hop, sendo uma excelente opção para os que querem curtir gêneros musicais não tão comuns nesta época do ano.

Tradição

O CarnaMuseu estreou há 7 anos, com o sucesso do Bloco Libre!. Com concentração e saída do Cruzeiro, o grupo passou pela Funarte e se encontrava no Museu da República e os foliões pediam e ansiavam por mais dias de folia. Assim, o CarnaMuseu nasceu para atender seu público fiel e agregar novas pessoas amantes da festa.

Programação

A programação do CarnaMuseu é plural e inclusiva e a confirmação detalhada das atrações de cada dia será divulgada em breve no perfil @carnaamuseubsb, no Instagram.

Os 5 dias de folia serão divididos por estilos musicais, sempre com uma pegada carnavalesca:

Sexta: Bloco Libre!

Sábado: CarnaReggae

Domingo Bloco Hip RAP

Segunda: Bloco Punk & Rock

Terça: Bloco do Forró com Carimbó

Serviço:

CarnaMuseu – O Carnaval Alternativo do DF

Data: 17, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro

Horário: A partir das 18h

Local: Museu do Índio

Perfil do Evento: @carnaamuseubsb

