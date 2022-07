Capital Moto Week surpreende no primeiro final de semana; confira os próximos shows

Festival oferece agora serviços de inclusão social e utilidade pública. No fim de semana, tem mais shows

O Capital Moto Week, maior festival de motociclismo da América Latina, começou na última quinta-feira (21). No primeiro final de semana do evento, nomes como Pitty, Biquini Cavadão, Blitz e Raimundos passaram pelo palco principal.

“Fui no show do Biquini Cavadão. Foi excepcional. A estrutura está incrível, tudo bem dividido. Me surpreendi”, conta a advogada Samya Soares, 31 anos. “O palco é muito bacana. Aquela caveira ela se mexe, eu achei o máximo!”, completou.

“Com certeza, vou voltar”, disse Samya. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Um dos maiores destaques da primeira semana foi a banda Raimundos, formada em Brasília em 1987, que já se consagrou como uma das maiores representantes do rock nacional com oito discos autorais e mais de 30 anos de estrada. Outra grande participação foi da roqueira baiana Pitty, que se tornou conhecida nacionalmente no início dos anos 2000 e empilha sucessos desde então.

Serviços e acessibilidade

O evento, que recebeu cerca de 290 mil pessoas na primeira semana, inicia agora um novo momento: o de inclusão social e de serviços de utilidade pública. Nos dias 25, 26 e 27, haverá teatro infantil do Detran sobre educação no trânsito e aula de educação ambiental para crianças ministrada pela Adasa; na terça (26) e na quarta-feira (27), uma carreta do Na Hora estará no CMW emitindo 1ª e 2ª vias de carteira de identidade, entre outros serviços oferecidos.

O CMW 2022 ainda conta com grandes recursos de acessibilidade, oferecendo locais específicos para cadeirantes onde a visão para os shows é privilegiada, próxima ao palco, por exemplo.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

A segunda semana do evento ainda conta com grandes nomes do rock nacional e internacional. Na quinta-feira (28), Breakdown, Deadfish e Detonautas sobem no palco principal; já na sexta-feira (29), é a vez dos shows de Caos Lúdico e Paralamas do Sucesso; finalizando evento, no sábado (30) tem Daniel Kallazans & Banda e Capital Inicial.

Capital Moto Week

Data: de 21 a 30 de julho

Local: Granja do Torto

Programação completa: clique aqui

Ingressos: R$ 50 para ter acesso ao evento ou fazendo a doação de de 1 kg de alimento não perecível ou descarte de lixo eletrônico para pagar meia-entrada

Entrada gratuita: vale para deficientes e motociclistas que estiverem pilotando

Pontos de venda: No site http://www.capitalmotoweek.com.br/lineup; ou na loja conceito do CMW no Iguatemi Brasília ou na bilheteria local