Capital Inicial vem a Brasília com a turnê Projeto 4.0

Além do show com hits repaginados e faixas Lado B, Capital Inicial 4.0 oferece experiências exclusivas presenciais e digitais a fãs através de NFTs

O público brasiliense logo poderá conferir o novo espetáculo de uma das maiores bandas de rock do Brasil. No dia 27 de maio, o grupo traz sua nova turnê, intitulada Capital Inicial 4.0 para o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Comemorando 40 anos de carreira, Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel apresentam agora o mais grandioso show da carreira. Além da apresentação, a possibilidade de viver outras experiências com a banda que entrou no mundo das artes digitais para expandir a conexão com o público. Através da compra de NFT’s, os fãs terão acesso ao Meet and Greet, poderão assistir à passagem de som e explorar um metaverso dedicado à obra da banda, interagindo de forma única com os conteúdos disponibilizados na galeria virtual.

Quatro décadas de história da banda estão depositadas no repertório que abrange faixas preferidas dos fãs, novidades e versões inéditas dos clássicos hits. O projeto Capital Inicial 4.0 é uma comemoração do legado do grupo, com foco no futuro e na conexão cada vez mais forte com o público de diferentes gerações.

Com grandes expectativas, Dinho comenta animado sobre o novo espetáculo da banda: “Os shows do Capital, ao longo desses anos, sempre foram intensos e continuam assim, sendo uma celebração, uma catarse. Foi uma cumplicidade que desenvolvemos com os fãs e, com uma data tão especial como essa, acho que tudo será amplificado. O show que preparamos é inacreditável, a direção de arte é do Batman Zavareze, as luzes do Cesio Lima, a parte visual já é de tirar o fôlego. Essa turnê é uma das coisas mais ambiciosas que já colocamos de pé. Serão poucos shows e acredito que isso deixa mais irresistível tudo o que estamos preparando, o cenário, as luzes, a produção. É imperdível.”

O espetáculo conta com direção musical de Dudu Marote, produção executiva de Fernando Tidi, direção geral de Luiz Oscar Niemeyer e direção executiva de Luiz Guilherme Niemeyer. A direção de arte é assinada por Batman Zavareze, projeto de iluminação por Cesio Lima, direção de animação por Eduardo Souza e direção de fotografia por Márcio Zavareze. Os arranjos são da própria banda com Dudu Marote.

Tecnologia e inovação

O Capital Inicial entra no mundo dos investimentos digitais proporcionado ao público oportunidades únicas. A novidade vem junto com a venda de ingressos para os shows que acontecem no Rio de Janeiro, em fevereiro, e em Brasília, em maio. Os 5 tipos de ingressos/NFTs oferecem diferentes benefícios, entre eles acesso à passagem de som, Meet and Greet, entre outros. Com uma moeda própria chamada MIINs, a plataforma lançada pelo grupo permite ações de engajamento que possibilitam o resgate de benefícios exclusivos e acesso ao Metaverso da banda. A conexão com a carteira digital possibilita que os fãs não só guardem o ingresso em NFT para a eternidade, mas também como um ativo de investimento. “Vamos usar a web 3.0 para fazer uma ponte entre o fã e seu ídolo, eternizando essa relação com NFTs e experiências únicas e exclusivas. Lembrando que o NFT é um ativo digital que tem valor financeiro, é escasso e único, podendo o fã colecionar”, afirma Sérgio Campos é CEO da Miintme

Serviço

Capital Inicial 4.0

Data: 27 de maio (sábado)

Horário: 22h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 100 no Brasília Shopping e no site www.eventim.com.br