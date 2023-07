Cantora Taís Guerino faz tributo a Dominguinhos nesta quinta (6)

O repertório abrange, entre outras músicas, “De volta pro aconchego”; “Gostoso demais” e “Eu só quero um xodó”

No mês em que se completam 10 anos da morte de Dominguinhos, a cantora e compositora Taís Guerino realiza um show em tributo ao grande artista brasileiro. O evento ocorre nesta quinta-feira (6), no Clube do Choro, a partir das 20h30.

Sob a direção musical do maestro Marcos Farias, que também assina os arranjos, o show desta quinta conta com os músicos Marcos Farias (acordeon), Emanoel Farias (violão) e Jorge Macarrão (percussão), além, claro, da voz de Taís Guerino. Os artistas Manassés de Sousa e Luis Kiari vão participar do show.

O repertório abrange, entre outras músicas, “De volta pro aconchego”; “Gostoso demais”; “Eu só quero um xodó”; “Pedras que cantam”; “Lamento sertanejo”; “Carece de explicação” e “Isso aqui tá bom demais”.

Serviço

Taís Guerino canta Dominguinhos

Quinta-feira, 6 de julho

A partir das 20h30

Clube do Choro

Ingressos à venda na Bilheteria Digital