Cantor Ferdi! se apresenta no Teatro dos Ventos neste sábado

O cantor brasiliense Ferdi! se apresenta no Teatro dos Ventos, em Águas Claras, no próximo sábado (10). O show começa a partir das 20h. A enrtada é franca.

No repertório, o cantor e compositor apresenta as canções do seu novo álbum, que será lançado em outubro, além de músicas premiadas, como “Talvez” e “Flores na Janela”, vencedoras do Festival de Música Candanga.

Premiado duas vezes como melhor intérprete no Prêmio Sesc de Música e no Festival de Música Candanga, Ferdi! também apresenta arranjos e releituras para canções de Jorge Ben e Caetano Veloso. Ferdi! divide o palco com os músicos Paula Zimbres (contrabaixo), Cairo Vitor (guitarra), Duka Menezes (teclado), Matheus QJ (bateria) e Laura Rose (vocais).