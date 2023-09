Cantor Chrystian se apresenta na Fazenda Churrascada Brasília

Artista segue carreira solo desde 2021, mas sempre cantando sucessos como “Nova York”, “Cheiro de Shampoo”, “Trato é Trato”, entre outros

O cantor sertanejo Chrystian se apresenta na Fazenda Churrascada Brasília neste sábado (30/09), a partir das 20h. Conhecido pela dupla Chrystian & Ralf, o artista segue carreira solo desde 2021, mas sempre apresentando os sucessos como “Nova York”, “Cheiro de Shampoo”, “Trato é Trato”, “Oito Segundos” e “Desejo de Amar”.

Desde que seguiu solo definitivamente, em 2021, Chrystian tem apostado em lançamentos como os singles “Não Dá Pra Ficar Assim” e “Se Eu Bebo Eu Choro”, além do EP “Minha História”, lançado em julho deste ano, com quatro faixas. Tanto faixas novas como sucessos que marcaram a dupla, além de músicas de outros artistas, devem compor o repertório do show deste sábado (30/09).

A entrada é franca, sujeito a lotação. As reservas podem ser feitas pelo número (61) 98175-3365.

Serviço:

Chrystian

Sábado, 30 de setembro

A partir das 20h

Fazenda Churrascada Brasília – Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2 (no Clube de Golfe), Asa Sul, Brasília-DF

Reservas e mais informações: (61) 98175-3365