Campus Party confirma quarta edição em Brasília e anuncia principais novidades

O evento acontecerá entre os dias 23 e 27 de março em formato híbrido; A atração terá diferentes palestras com assuntos variados

A Campus Party Brasil e o Governo do Distrito Federal acabam de confirmar a realização da quarta edição do encontro na cidade de Brasília. A CPBSB4 acontecerá entre 23 e 27 de março, no estádio Mané Garrincha, em formato digital e trará ao público palestras sobre internet das coisas, blockchain, cultura maker, empreendedorismo, além de inúmeras novidades, como arena de robótica onde será possível participar de partidas de hóquei de robôs e de uma arena de drones, com corridas e aulas para quem quiser experimentar.

Na abertura, o evento contará com um show gratuito do DJ Bashkar, além da orquestra do Maestro Cláudio. O espaço para assistir será gratuito, porém com limitação de pessoas na área de dentro do estádio.

Foto/Reprodução: DJ Bashkar

A expectativa é reunir, ao longo dos cinco dias do evento, mais de 70 mil pessoas na área Open. No espaço gratuito e aberto ao público, os visitantes terão acesso a Campus Play, área que concentra os campeonatos de gamers e conteúdos voltados aos jogos digitais, a Arena de Drones e o palco empreendedorismo, que em parceria com Sebrae receberá diversos palestrantes que trarão conteúdos e dicas importantes para quem já empreende ou para quem quer empreender.

Na Arena da Campus, espaço pago e fechado aos campuseiros, são esperadas cerca de sete mil pessoas que poderão acompanhar as atividades de quatro palcos distintos que abordarão temas do universo da tecnologia, programação, entretenimento digital, metaverso e games. No camping, são esperadas cerca de 3 mil pessoas, tornando a CPBSB4 a 2ª maior edição de Campus Party do mundo.

A organização da Campus Party afirma que todos os protocolos de segurança impostos pela covid-19 serão reforçados, ou seja, além do uso obrigatório da máscara, será necessário ter o comprovante de vacina. Caso contrário, será preciso um teste PCR ou antígeno com 48h de antecedência.

“A Campus Party é um evento que é a cara de Brasília. Desde a primeira edição o êxito foi imediato, com a participação de milhares de jovens que estão participando e ajudando a fazer um mundo novo, digital, inclusivo. Estou certo de que a nova edição será novamente um sucesso”, disse o governador Ibaneis Rocha.

Foto/Reprodução

Ao todo, serão mais de 300 horas de atividades, entre palestras, workshops, hackathons, games, simuladores e muitas outras atrações. Segundo Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil, o evento tem edições singulares. “O público de Brasília é completamente apaixonado pelo evento, por isso, estamos planejando uma CPBSB de retomada que seja ainda mais inesquecível para todos os participantes”, ressalta.

“Brasília se tornou a casa da Campus Party e será recebida com muito carinho, muito amor e muita festa para os campuseiros e visitantes. Será um sucesso esse evento na nossa capital, que já é uma cidade inteligente”, ressalta Gilvan Máximo, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal.

Atração Confirmada

O primeiro palestrante magistral internacional confirmado é o vice-presidente de desenvolvimento tecnológico da Rodeo FX, Jordan Soles. Formado em Inteligência Artificial e Ciências Cognitivas pela University of Toronto, Soles participou diretamente das negociações da companhia para o desenvolvimento de quatro temporadas da série Game of Thrones, na qual a Rodeo FX ganhou três prêmios Emmy de melhores efeitos especiais.

Foto/Reprodução

Além disso, construiu um relacionamento com grandes estúdios, como Netflix, HBO e Marvel. A Rodeo FX também foi indicada para premiação das produções, WandaVision, Falcon & Winter Soldier e Love Craft Country.

Programas confirmados

Nesta edição, a Campus Party Brasília contará também com o programa Startup 360º, em parceria com Sebrae, que tem como objetivo possibilitar que startups iniciantes e avançadas exponham seus trabalhos. Outra atividade de destaque é a maratona de negócios, programa que visa a idealização de novos negócios, que será em formato híbrido.

Além disso, está aberta as inscrições para o Programa Call for Talks, que tem como objetivo descobrir novos talentos dentro da rede da Campus Party pelo Brasil. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do link.

O programa de voluntários também está confirmado na 4ª edição da Campus Party Brasília. Os participantes auxiliarão na dinâmica do evento, durante seis horas, por dia, dentro dos períodos manhã/tarde e tarde/noite, além de ser uma possibilidade de aprendizado para as futuras carreiras. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas aqui.