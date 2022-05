Dias 28 e 29 de maio, no Teatro SESC Paulo Autran – Taguatinga Norte

O corpo em movimento, o corpo em constante transformação, o corpo em processo de calefação. É o que sugere o Projeto Calefação – Mostra de Danças Interativas. Reunindo diferentes estilos de danças, a mostra, que acontece nos dias 28 e 29 de maio, tem como proposta a interação entre a dança e outros universos artísticos.

Compondo assim, um festival multi linguagem com dança, pole, teatro, circo, vídeo e outras modalidades da arte.

Após momentos transformadores, cheios de desafios e novas configurações da cidade pós pandemia, do país e do mundo, o evento deseja fazer uma reflexão sobre como os corpos passam por uma transição de energias, temperaturas, observando tudo aquilo que fica e tudo aquilo que renasce, transforma e modifica.

Calefação é o que acontece com um líquido quando entra em contato com alguma superfície em temperatura muito acima da temperatura de ebulição. Um processo quase instantâneo. Essa é a metáfora que o nome do projeto levanta como provocação.

A mostra é o resultado de um processo que selecionou 19 artistas, em seis categorias: dança e circo; dança e pole; dança e objeto; dança e vídeo; dança e teatro e dança + 1 (duo). Cada selecionado receberá um cachê R$ 500,00 e a apresentação tem a duração entre 4 e 10 minutos.

Os artistas selecionados para compor a programação da mostra ainda concorrem a três prêmios no valor de R$ 1.000,00: técnicas avançadas em movimento; originalidade e inovação e afetividade e comoção ao público.

Ainda como parte da Mostra Calefação, no dia 28 haverá aulas de danças abertas ao público de todas as idades. É necessário apenas fazer a inscrição pelo formulário que estará disponível no Instagram @saturnocultural

O Projeto Calefação – Mostra de Danças Interativas é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal- FAC/DF.

SERVIÇO:

Dias: 28 e 29 de maio

Local: Sesc Paulo Autran – Taguatinga Norte

Evento gratuito. Para assistir às mostras, basta retirar o ingresso no app Sympla, a partir do dia 22 de maio.

Também haverá ingressos disponibilizados para retirada na hora, na bilheteria.

Programação

28 de maio:

Aulões gratuitos de dança voltados para todas as idades:

Aulão: A dança e a Perna de Pau – extensões do corpo e do movimento: 10h às 11h15

Aulão: A Cadeira e a dança – desafios do equilíbrio: 11h30 às 13h

Aulão: O Salto Alto – a dança e o feminino: 14h às 15h30

Veja no Instagram da @saturnocultural o período de inscrições bem como o formulário a ser preenchido.

28 de maio – 19h às 21h

Serão realizadas 6 apresentações de dança das categorias: dança e pole, dança e dança e teatro.

Apresentação de convidados: Companhia de dança Empire Dance Crew e apresentação musical de Maboh Trio.

29 de maio – 16h às 18h

Serão realizadas 6 apresentações de dança das categorias: dança e circo, dança e vídeo.

29 de maio – 19h às 21h

Serão realizadas 6 apresentações de dança das categorias: dança e objeto, dança +1.

Apresentação de convidados: Companhia de Performance Mutum e apresentação musical de Maboh Trio.

Nessa mostra acontecerá o resultado e entrega das premiações.