Caixa Cultural recebe o concerto ‘Viva a Arte’

Espetáculo encerra a temporada de apresentações de 2022 do Projeto Arte Jovem

A Caixa Cultural Brasília recebe no domingo (11), às 19h, o espetáculo Viva a Arte, que encerra a temporada de apresentações de 2022 do Projeto Arte Jovem na Caixa. Com repertório de músicas brasileiras e internacionais, a apresentação será gratuita e executada por cerca de 150 artistas do projeto, com idade a partir dos três anos.

O Projeto Musical Arte Jovem oferece educação musical continuada à população de Ceilândia e já iniciou musicalmente mais de 1,2 mil crianças, além de formar músicos profissionais que hoje atuam em bandas militares.

Criado em 2016, o Projeto Arte Jovem promove a cultura e desempenha um importante papel educativo e social auxiliando crianças e jovens na sua integração e inclusão social e familiar por meio da arte. Desde 2021, a iniciativa conta com patrocínio da Caixa.

Espetáculo Viva a Arte – Projeto Musical Arte Jovem