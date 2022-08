Caixa Cultural Brasília recebe o concerto “Eternizando Grandes Momentos”

Repertório conta com músicas brasileiras e internacionais. O evento é gratuito

A Caixa Cultural Brasília recebe neste sábado (27), às 20h, o concerto Eternizando Grandes Momentos, com gravação ao vivo do DVD do Projeto Musical Arte Jovem, dirigido pelo professor e regente Edmilson Júnior. O repertório contará com músicas brasileiras e internacionais, com arranjos já executados pela Orquestra Arte Jovem e que agora terão seu registro audiovisual.

De acordo com o maestro Edmilson Júnior, o primeiro ato do espetáculo terá formato mais tradicional de concertos orquestrais. “Já o segundo ato tem caráter mais performático, numa mescla de música, dança e encenação como elementos artísticos”, comentou.

Criado em 2016, o Projeto Musical Arte Jovem desempenha um importante papel educativo e social auxiliando crianças e jovens na inclusão social e familiar por meio da arte e da cultura. O projeto oferece educação musical continuada à população de Ceilândia e já iniciou musicalmente mais de 1,2 mil crianças, além de formar músicos profissionais que hoje atuam em bandas militares.

O Projeto Musical Arte Jovem possui patrocínio da Caixa.