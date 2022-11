BSBeat realiza noite de Halloween com tributo a U2

O evento faz parte do projeto musical Quinta 80/90, onde a BSBeat faz, toda quinta-feira, uma festa regada a sucessos do pop rock

A banda BSBeat realiza, nesta quinta-feira (3), uma noite de Halloween com tributo à banda irlandesa U2, formada nos anos 1970 e que faz sucesso até os dias atuais. A festa rola no Doma Rooftop, no Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHTN).

O evento faz parte do projeto musical Quinta 80/90, onde a BSBeat faz, toda quinta-feira, uma festa regada a sucessos do pop rock das décadas passadas.

Para a próxima quinta, tem promoção rolando: quem for vestido com a melhor fantasia, ganhará um balde da cerveja Heineken e uma água.

Serviço

Noite de halloween com tributo a U2

Atração: Banda BSBeat

Data: quinta-feira, 03 de novembro

Local: Doma Rooftop – SHTN Trecho 1, em frente ao Museu de Arte de Brasília (MAB)

Entrada: R$ 20, pagamento no fechamento da comanda. Não há venda antecipada de ingressos