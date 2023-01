Bruninho & Davi e DJ Gabriel Boni são as atrações deste final de semana do Cafe de La Musique

Ingressos estão à venda no Sympla

A temporada de verão do Cafe de La Musique Brazilian Paradise segue a todo vapor! Depois da estreia com George Henrique & Rodrigo e o DJ francês Malaa, o segundo final de semana do projeto terá música eletrônica e sertanejo novamente.

Na sexta-feira (20), sobem ao palco os DJs Gabriel Boni e Devochka, além de nomes da discotecagem brasiliense. Os shows começam a partir das 23h.

Já no sábado (21), a partir das 22h, tem Bruninho & Davi. A dupla sul-matrogrossense é dona de hits como “E Essa Boca Aí?”, “Casal Bagaceira”, “Se Namorar Fosse Bom”, entre outros. Os brasilienses Rick & Rangel completam a festa.

Os ingressos para ambos os shows estão à venda pelo Sympla e custam a partir de R$ 60.

Cafe de La Musique Brazilian Paradise

Sexta e sábado, 20 e 21 de janeiro

Cafe de La Musique – Setor de Clubes Esportivos Sul, atrás do Pier 21

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Para mais informações: @cafebrazilianparadise e @top7entretenimento