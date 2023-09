Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, se apresenta em Brasília em abril de 2024

Artista apresentará a turnê “The Mandrake Project World Tour”. Ingressos já estão à venda

Reconhecido em todo o mundo como um dos maiores nomes do heavy metal de todos os tempos, o artista Bruce Dickinson, vocalista da banda Iron Maiden, anunciou o lançamento de seu novo álbum solo, “The Mandrake Project”, no começo de 2024. Dickinson apresentará as canções ao mundo inteiro na turnê “The Mandrake Project World Tour”. No Brasil, o cantor passará por sete cidades, entre elas Brasília, dia 27 de abril, no Ópera Hall (SHTN, trecho 2), a partir das 22h.

Os ingressos para os shows já estão à venda na Bilheteria Digital a partir de R$ 300.

“The Mandrake Project” será o sétimo álbum solo de Bruce Dickinson e o primeiro em 19 anos – o último disco solo lançado por Dickinson foi “Tyranny Of Souls”, em 2005. Segundo Bruce, o novo trabalho é uma jornada muito pessoal cujo resultado o deixou extremamente orgulhoso: “Estou ainda mais animado com a perspectiva de cair na estrada com essa banda incrível que montamos, para poder dar vida a este projeto. Estamos planejando fazer o máximo de shows que pudermos, em tantos lugares quanto possível, para o máximo de pessoas que conseguirmos atingir!”

No Brasil, a The Mandrake Project World Tour começa no dia 24 de abril em Curitiba, no Live Curitiba; dia 25 de abril no Pepsi On Stage, em Porto Alegre; dia 27 no Opera Hall, em Brasília; dia 28 de abril no Arena Hall, em Belo Horizonte; dia 30 de abril no Rio de Janeiro, no Qualistage; dia 02 de maio no Quinta Linda, em Ribeirão Preto; e no dia 04 de maio em São Paulo, na VIBRA São Paulo.

Serviço

“The Mandrake Project Tour”, de Bruce Dickinson

Em Brasília, dia 27 de abril de 2024

A partir das 22h (abertura dos portões às 19h)

Opera Hall – SHTN, trecho 2, Asa Norte-DF

Ingressos na Bilheteria Digital a partir de R$ 300

Classificação indicativa: 16 anos