Brinquedoteca Manezinho realiza sua 1ª colônia de férias

Programação diária movimentará o espaço com atividades diversas para a criançada de 10 a 21 de julho

Julho é sinônimo de férias e o Mané Mercado preparou uma programação especial para divertir a criançada da capital. De 10 a 21 de julho, a brinquedoteca Manezinho irá promover a primeira edição da sua Colônia de Férias com uma programação infantil recheada de atividades voltadas para o público de 4 a 8 anos.



Ao longo dessas duas semanas, nas tardes de segunda a sexta-feira, o espaço ofertará oficinas especializadas e planejadas por uma equipe multidisciplinar, trazendo novas brincadeiras de hora em hora para turmas divididas por faixa etária.



Entre as atividades da colônia, os pequenos viverão experiências que respeitem suas potencialidades e individualidades, descobrindo e inventando novas brincadeiras que serão praticadas tanto dentro da brinquedoteca como em outras áreas do Mané Mercado.



Além dos brinquedos da própria estrutura, o programa reúne psicomotricidade, artes, música, teatro, dança, karaokê, jogos cooperativos, circuitos e gincanas que animarão a criançada das 14h às 18h.



Os pacotes da Colônia do Manezinho variam de acordo com o número de dias para melhor atender as necessidades e disponibilidade dos pais.

Serviço

Colônia de Férias do Manezinho

Data: de segunda a sexta-feira entre os dias 10/07 e 21/07

Horário: das 14h às 18h

Local: Brinquedoteca Manezinho – Mané Mercado Vírgula – Estádio Nacional Mané Garrincha

Valores das diárias a partir de R$ 130

Classificação: de 4 a 8 anos de idade

Mais informações: (61) 99243-6629 / @manebrasilia