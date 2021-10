Brazólia recebe o Nord Festival com atrações gastronômicas da capital

Dentre os destaques de churrasco, temos short rib defumado no varal e finalizado na prancha; porchetta pururucada, curada com especiarias e defumada no varal

Brasília tem uma nova atração aos domingos. A partir de 24/10/2021, o Brazolia Bar será sede da primeira edição do ‘Nord Festival’.

O evento conta com a presença de cinco ilustres chefs de cozinha, que juntos propiciam uma tarde de alta gastronomia, entretenimento e claro, uma grande churrascada recheada de carnes nobres, cortes especiais e preparos únicos.

São eles: Dudu Camargo, Moisés Costa, Fred Trentino, Lierson Mattenhauer e Bruninho Oliveira.

Dentre os destaques de churrasco, temos short rib defumado no varal e finalizado na prancha; porchetta pururucada, curada com especiarias e defumada no varal dentre outras incríveis delícias para quem gosta de um clima de churrasco de qualidade.

Os chefs também oferecem guarnições especiais com uma vasta lista de itens para todos os paladares, também com estações de saladas, molhos e sortidos para atender aos apreciadores.

Durante o evento, serão servidos diretamente das estações e pelos próprios chefs os cortes nobres enquanto atrações como DJs e bandas consagradas estarão se apresentando no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O festival ainda conta com brinquedoteca, espaço para monitoramento das crianças e buffet infanril para servir os pequenos, garantindo aos pais a possibilidade de levar seus filhos para se divertirem enquanto podem aproveitar tranquilos com as crianças sob supervisão da equipe do local.

O ‘Nord Festival’acontecerá por quatro domingos seguidos no Brazolia e seguirá então como evento itinerante nas próximas edições.

Serviço: Nord Festival

Ingressos: www.nordfestival.com

R$187 (primeiro lote), crianças até 8 anos não pagam; de 8 aos 12 anos R$50.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia: 24/10, 31/10, 07/11 e 14/11

Horário: de 11h às 16h

Endereço: Brazólia Bar – SGO – QUADRA 03 – BRASILIA

Contato: nordfestival.com

Tel: (61) 99802-4076