Brasília sedia primeiro Congresso Autismos em Foco

Lançamento da pesquisa Mapa Autismo Brasil é um dos pontos altos da programação

Brasília sedia a primeira edição do Congresso Autismos em Foco, promovido pelo Instituto Steinkopf, de sexta (21) a domingo (23), na sede do Instituto de Direito Público (IDP), na Asa Sul. O objetivo do congresso é trazer informações de qualidade e atualizadas sobre o Transtorno do Espectro Autista para a sociedade e realizar o lançamento do Mapa Autismo Brasil, pesquisa que vai levantar dados sobre a população com autismo no Distrito Federal.

Os temas abordados nos painéis tratam de saúde, educação, relações interpessoais e inclusão, direcionados para famílias, pessoas autistas, profissionais de saúde e educação e pessoas que tem interesse em conhecer mais sobre o assunto com objetivo de uma sociedade mais inclusiva.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla a partir de R$ 50.

Ponto alto na programação, no sábado (22), o lançamento do Mapa Autismo Brasil (MAB) será um marco para balizar as políticas públicas e privadas com base em dados concretos sobre a população com TEA no Distrito Federal, localidade escolhida para ser realizado o piloto da pesquisa, que depois se ampliará para todo o Brasil. Será o primeiro levantamento de dados sociodemográficos não governamental no qual o principal objetivo é realizar um levantamento do perfil e características sociodemográficas das pessoas diagnosticadas com autismo no país. Parceiros estratégicos: Instituto Sabin, Instituto BRB e Ignis Digital

O Congresso Autismos em Foco conta também com a etapa pré-congresso, com palestras gratuitas online para todo o país, transmitidas ao vivo pelo YouTube.

Serviço

Congresso Autismos em Foco

De 21 a 23 de julho

Local: IDP Asa Sul – SGAS 607, módulo 49, Asa Sul, Brasília-DF

Presencial e online

Saiba mais em @mab.autismo

Inscrições no Sympla