Brasília sedia o maior centro de eventos da América Latina

Por Fernando Viana, da Equipe do JBr

Há quase 11 anos, Brasília sedia o maior e mais completo centro de eventos de toda a América Latina. Estrategicamente localizado no Setor de Clubes Sul, a 15 minutos do Setores Hoteleiros Sul e Norte, do Aeroporto Internacional Juscelino Kubistchek e do centro da capital federal com suas principais atrações turísticas, o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) já recebeu cerca de 1.100 produções desde sua inauguração, em setembro de 2013.

Além do amplo espaço –– de aproximadamente 65 mil m² construídos e 20 mil m² de área locável, distribuídos em 5 pisos e 135 salas ––, há uma tríade que o diferencia e o coloca como expoente para a recepção de grandes eventos nacionais e internacionais: a união entre tecnologia, sofisticação e multifuncionalidade.

CICB – 3º Piso/ Reprodução do site.

São cinco pavimentos compostos por salas e ambientes com pé direito de 6 a 10 metros. O sistema de divisórias acústicas do local permite mais de 6 mil configurações diferentes, garantindo versatilidade e isolamento sonoro. Os visitantes do CICB contam com ar-condicionado central de dupla filtragem em todos os ambientes, estacionamento para 3.500 veículos (1.200 deles em vagas cobertas com acesso direto aos pisos de eventos) e uma infraestrutura de internet preparada para a Internet das Coisas (IoT).

O centro também oferece salas VIPs decoradas com elegância, acessíveis por elevadores privativos, além de lounges e áreas de descompressão rodeadas por verde e iluminação natural. Há, ainda, um restaurante, uma cafeteria, uma cozinha de produção capaz de preparar até 6 mil refeições em 30 minutos, além de cinco cozinhas de apoio para a finalização e distribuição dos alimentos. Para garantir autonomia e segurança em seus eventos, o CICB conta com uma usina solar e um conjunto motogerador, permitindo sua operação independente.

CICB – 4º Piso/ Reprodução do site.

Não por acaso esse espaço multifuncional tem se destacado como um dos principais locais de convenções e encontros do país. Dentre eles, os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de 2021 e 2022, o Congresso Brasileiro de Cardiologia, as Olimpíadas do Conhecimento, promovidas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Fórum Mundial dos Direitos Humanos, dentre outros.

Pavimentos:

CICB – 2º Piso/ Reprodução do site.

Piso 1

Sala VIP com dois pavimentos mobiliados, copa, banheiro e acesso exclusivo. Os ambientes desse piso possuem paredes modulares que permitem diversas possibilidades de combinação. Entre elas, duas plenárias simultâneas para mais de 1.200 pessoas ou 32 salas para eventos menores.



Sala VIP com dois pavimentos mobiliados, copa, banheiro e acesso exclusivo. Os ambientes desse piso possuem paredes modulares que permitem diversas possibilidades de combinação. Entre elas, duas plenárias simultâneas para mais de 1.200 pessoas ou 32 salas para eventos menores. Piso 2

É onde fica o mezanino com quatro salas VIPs de 56m² cada, que podem ser convertidas em camarotes, salas VIPs para credenciamento e salas de apoio. Possui banheiros modernos e estacionamento coberto no mesmo pavimento.



É onde fica o mezanino com quatro salas VIPs de 56m² cada, que podem ser convertidas em camarotes, salas VIPs para credenciamento e salas de apoio. Possui banheiros modernos e estacionamento coberto no mesmo pavimento. Piso 3

Em 12 mil m², oferece lobby, plenária principal, área de exposição, duas salas VIPs, cafeteria, restaurante e área de convivência com vista panorâmica para o Lago Paranoá. Nele é possível montar os mais diversificados eventos como congressos corporativos, esportivos e médicos, palestras, workshops, formaturas e celebrações sociais.



Em 12 mil m², oferece lobby, plenária principal, área de exposição, duas salas VIPs, cafeteria, restaurante e área de convivência com vista panorâmica para o Lago Paranoá. Nele é possível montar os mais diversificados eventos como congressos corporativos, esportivos e médicos, palestras, workshops, formaturas e celebrações sociais. Piso 4

Dispõe de quatro conjuntos com ambientes entre 400m² e 750m², que se transformam em até 29 salas com paredes móveis, e podem virar camarote. Por possuir paredes móveis nos corredores, esse espaço pode se tornar ideal para eventos de total privacidade.



Dispõe de quatro conjuntos com ambientes entre 400m² e 750m², que se transformam em até 29 salas com paredes móveis, e podem virar camarote. Por possuir paredes móveis nos corredores, esse espaço pode se tornar ideal para eventos de total privacidade. Piso 5

Cobertura com bela área que pode ser usada para shows e eventos. Conta também com uma grande área aberta com uma linda vista para o Lago.

CICB – 5º Piso/ Reprodução do site.

Sustentabilidade

A infraestrutura elétrica do CICB contempla uma energia 100% sustentável. Com uma usina solar com capacidade de 1.5 MW, 6 geradores ligados em série e capacidade máxima de 3.75 kWA´s, e mais recentemente, 2 MW de demanda mínima/mês contratadas junto à Neoenergia Brasília no Mercado Livre de Energia.

O Centro Internacional de Convenções do Brasil planeja atingir os 100% da sua ESG (Ambiental, Social e Governança) até 2028. Que tem como retorno benefícios ambientais, sociais e econômicos.

Para realizar algum evento no CICB, o interessado deve entrar em contato com os responsáveis pelo https://cicb.com.br/

CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil

Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 – Asa Sul, Brasília – DF, 70200-002.

Site: https://cicb.com.br/