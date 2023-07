Brasília Reggae Jam reúne nomes locais do gênero

Vocalistas e ex-integrantes de diversas bandas locais se reúnem nesta sexta-feira (14), no Teatro dos Bancários

O projeto Sexta Básica apresenta, nesta sexta-feira (14), o Brasília Reggae Jam. O evento vai reunir nomes das principais bandas brasilienses do gênero, com entrada franca, no Teatro dos Bancários (314/315 Sul), a partir das 21h.

Os nomes já confirmados são Izabella Rocha e Bruno Dourado, ex-integrantes da Natiruts; Marcelo Mira, vocalista da Alma Djem; Angel, da Jah Live; Dida Rodriguez, da Alinea 11; Rogério Fagundes, da Tijolada Reggae; e Jacob, do 2 Dub.

A entrada do público é limitada aos 430 assentos do Teatro dos Bancários. Não é necessária retirada prévia de ingressos.

Serviço

Brasília Reggae Jam

Sexta-feira, 14 de julho

A partir das 21h

Teatro dos Bancários – EQS 314/315, bloco A, Asa Sul, Brasília-DF

Entrada franca, limitada a 430 pessoas

Organização: Sexta Básica